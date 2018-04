Poláci chtějí na Frýdlantsko vlakem. Nejel tam sedmdesát let

Zájem na obnovení provozu v polskočeském severním podhůří Jizerských hor mají především polští politici, kteří se zhlédli v úspěchu přeshraničního železničního provozu mezi Harrachovem a Sklářskou Porebou. Vrátit vlaky na trať by ale zřejmě pomohlo turisticky i hospodářsky oživit také Frýdlantsko.



O velkém zájmu obcí zrekonstruovat trať od Gryfowa Slasku po Swieradow Zdroj a jejím prodloužení do Jindřichovic hovořil loni dolnoslezský maršálek Czesary Przybylski. Nezůstává ale jen u slov.



Polská strana teď v rámci programu Central Europe směřuje k zadání studie proveditelnosti. „Podle informací z polské strany ji zadají letos na jaře,“ zmínil vedoucí odboru dopravy krajského úřadu Jan Čáp. Studie by podle něj měla shromáždit všechna potřebná data jak nejvýhodněji trať obnovit. Měla by vyčíslit i náklady a výnosy. Tedy říci, zda má projekt vůbec budoucnost.

„Zásadní otázkou bude, kolik cestujících trať využije. Jestli by jich bylo dost, aby to mělo smysl,“ řekl Pavel Blažek, jednatel společnosti Korid LK, která je koordinátorem veřejné dopravy v kraji.



Že o cestování vlakem do Polska zájem je, naznačuje i trať mezi Harrachovem a Sklářskou Porebou, na niž se vlaky vrátily po 65 letech před osmi roky. V hlavní turistické sezoně tam jezdí osm párů vlaků denně a přepraví tisíce turistů.

Pro lyžaře není tak výhodný jako autobus

Jenže zatímco tato trať spojuje významná turistická centra přímo, do lázeňského a zimně rekreačního města Swieradow Zdroj by vlak jel z Frýdlantu přes Nové Město, Jindřichovice pod Smrkem a Mirsk oklikou. A například pro lyžaře by vlak nemusel být tak výhodný jako případné zavedení přímé autobusové linky.

Autobus by mohl zajet do blízkosti nástupu lanovky na 1 060 metrů vysoký Stóg Izerski. Vlakové nádraží ve Swieradowě Zdroji leží na protější straně kopce a lyžaře by čekal nepohodlný přechod. „Zatím se diskutuje jen o tom, že by se dráha obnovovala v původní stopě,“ nastínil Blažek.



Na české straně je nutné vybudovat asi 1,4 kilometru tratě, zbylých více než dvanáct kilometrů by se muselo položit v Polsku. „Z hlediska pozemků na české straně by žádný problém být neměl a patrně by nešlo ani o závratné investice, spíš se tu jedná o desítky milionů korun,“ podotkl hejtman Martin Půta.



A Poláci teď mají na podobné projekty k dispozici peníze. Na obnově vlakového spojení s Polskem by mohly vydělat i české obce. „Jak se ukazuje, obnovení trati Harrachov – Sklářská Poreba turistickému ruchu pomohlo. Přitom na počet návštěvníků je teď myslím Swieradow Zdroj významnější. Vlakové spojení by mohlo být pro Frýdlantsko a turistiku docela zajímavé,“ domnívá se hejtman.

„Jsem nohama na zemi, pokud se záměr podaří dotáhnout, potrvá to spoustu let. Pro obec by to ale byl přínos,“ zhodnotil starosta Jindřichovic pod Smrkem Pavel Novotný. Obec sice před lety zažádala Správu železniční a dopravní cesty (SŽDC) o pozemky, po kterých trať vedla, chtěla je ale jen uchránit před spekulanty, kteří by mohli blokovat veřejné stavby. Počítala na nich s cyklostezkou. Správa ale ještě pozemky na rozdíl od budovy nádraží na obec nepřevedla. „Nadnárodní česko-polský projekt by měl samozřejmě větší dosah a podpořili bychom ho,“ uvedl starosta.



Železničních přechodů je v kraji několik. Turisticky nejatraktivnější je v Harrachově. „Přechod v Hrádku nad Nisou je ještě frekventovanější, jedná se však o přechod do Německa pouze s takzvanou peáží přes Polsko,“ uvedl mluvčí SŽDC Pavel Tesař. Přes Černousy pak jezdí tři páry nákladních vlaků v pracovní dny. V této trati ale vidí Liberecký kraj značný potenciál.

Osobní vlaky by v budoucnu mohly jezdit z Frýdlantu do Görlitz, kde je uzel dálkových železničních linek do Wroclavi a přes Cottbus do Berlína. „Toto spojení bychom měli v budoucnu zájem obnovit. Závisí to ale na opravě tratí v Polsku, aby se tam nejezdilo třicítkou,“ uvedl Pavel Blažek.