Poklad Inků dorazil odpoledne do Brna, doprovodila ho policejní eskorta

„Jsme rádi, že se našemu řediteli podařilo vyjednat zapůjčení. Jedná se totiž o exponáty, na které se do Peru jezdí dívat miliony lidí z celého světa,“ řekla Květa Havelková, zástupce společnosti JVS Group, která výstavu organizuje.

Ojedinělý zlatý poklad nejen co do historické hodnoty, ale i do ceny samotného zlata, ze kterého jsou předměty vyrobeny, byl do Česka zapůjčen pod záštitou prezidenta Peru. Originální rituální exponáty vůbec poprvé opustily Jižní Ameriku.

„Dlouho jsme nad výstavou v Evropě přemýšleli. Přeprava je velice náročná, musí se splnit klimatické a bezpečnostní podmínky. S exponáty navíc vždy cestuje zodpovědná osoba. Jsme ale rádi, že si předměty mohou prohlédnout i Češi. Za sebou už máme Francii, Nizozemí či Maďarsko,“ podotkla ředitelka muzea v Limě Camila Pérez Palacio Mujica, jejíž dědeček začal poklady Inků sbírat.



Na ploše více než dvou tisíc metrů čtverečních návštěvníci uvidí stovky předmětů, do kterých je doslova vryta historie starých civilizací a jejich bohů. Nejatraktivnější je právě opravdový zlatý poklad Inků, jehož velikost ohromila i samotné Španěly, když do země vstoupili. Je jím zlatá rituální pohřební maska. „Inkové přistupovali ke zlatu úplně jinak, starali se o své předměty. I proto je zlatá maska ve skvělém stavu,“ uvedla Havelková s tím, že maska váží přes dva kilogramy a její hodnota se pohybuje v řádech milionů dolarů.

Celková cena všech dovezených exponátů se odhaduje na desítky milionů dolarů. Skvělý stav předmětů je podle Havelkové dán tím, že zlato bylo pro Inky esencí samotných bohů.



Vyskládání předmětů a jejich aranžování na výstavě se dokonce musel ujmout americký kurátor, který má speciální povolení s nimi zacházet. „Peruánci na ně z duchovních důvodů nechtějí ani sahat,“ podotýká Havelková.



Výstava názorně zpracovává celou historii osidlování amerického kontinentu. Část je věnována i španělským kolonizátorům, jejichž zaoceánské plavby byly v té době velkým dobrodružstvím. „Kolonizátoři tehdy vůbec netušili, jakou hodnotu předměty mají. Velkou část pokladu tehdy roztavili,“ podotýká Mujica.



Výstava je vhodná i pro děti, které se mohou těšit na interaktivní dětskou stezku, modely rituálních staveb i dobové oblečení. Pro studenty budou připraveny pracovní listy a vědomostní kvíz. Výstava potrvá do konce ledna.