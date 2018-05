Čtveřici mužů soudí za fingované autonehody a pojistné podvody

Při dvou vážných dopravních nehodách, které se staly na Plzeňsku v roce 2012 a 2013, figurovala vozidla, k nimž měl podle státní zástupkyně vztah třicetiletý podnikatel Jan B.

Jemu a dalším třem řidičům, kteří se podle spisu na haváriích podíleli, hrozí až pět let vězení. Státní zástupkyně Lenka Kocurová je obžalovala z pojistného podvodu, Jana B. navíc i z organizování trestné činnosti.

„Nebudu vypovídat, nemám tu oba své advokáty,“ prohlásil Jan B., který podle soudce mlčel i při výsleších na policii.

Za fingovanou nehodu dostal pět tisíc korun

K první nehodě policisté vyjížděli 13. srpna 2012 vpodvečer na silnici k Čeminům. V příkopu tam byl zdemolovaný mercedes za téměř milion korun. K řízení auta se policistům přihlásil Petr T., který je mezi obžalovanými.

Policistům podepsal, že mu za jízdy spadla cigareta, a když se pro ni sehnul, auto vyjelo ze silnice. Před soudem ale přiznal, že to bylo úplně jinak.

„Přijel za mnou Jan B., že potřebuje zbourat auto, potřebuje zrušit úvěr. Jeli jsme do Čemin. Dvakrát mi řekl, jak a kde se to má odehrát. Byl tam ještě Polák, jmenoval se Michal. Říkal, že jestli se na to necítím, že to odřídí,“ popsal Petr T.

Jeho kumpáni ho pak vysadili u lesa, kde nehoda odehrála. Podle Petra T. ale ve skutečnosti řídil zmíněný cizinec.

„Schoval jsem se tam. Pak jel ten Polák a hodil auto do příkopu. Byla to velká šlupka, jel rovnou naostro, bez zkoušení. Viděl jsem, že má hlavu od krve a z místa utekl. Kdyby tam nebyly airbagy, byl by určitě mrtvý. Já se tam pak kolem auta motal, aby mě viděli lidi, co jeli kolem. Zastavili u mě dva řidiči, jestli jsem zdravý. Volal jsem policii. Když přijeli a popsal jsem jim, jak se to stalo, říkali, že je divné, že mi nic není, když auto je do šrotu. Taky tam prohodili něco o tom, že vybuchly airbagy, ale na mě není žádný prášek,“ přiznal Petr T. Za nehodu měl dostat jako odměnu pět tisíc korun.

Mercedes byl oficiálně psaný na firmu, jejímž jednatelem byl podle rejstříku právě Petr T. Jenže on i státní zástupkyně tvrdí, že ji na něj Jan B. jen formálně přepsal a Petr T. jen podepisoval papíry.

Peníze za poškozená auta vybrali a dali podnikateli

Ten prohlásil, že je to všechno nesmysl. „Dodnes nevím, jaký bych z toho měl prospěch. Nebylo to moje auto, já z toho nic neměl. Je to nějaký komplot policie proti mně,“ prohlásil.

V listopadu 2013 se srazila tři auta u Třemošné. I tahle nehoda byla podle státní zástupkyně pojistným podvodem, který vymyslel a organizoval Jan B. Pojišťovna tehdy vyplatila za zničená auta přes 400 tisíc korun.

Státní zástupkyně uvedla, že do odbočujícího touranu řízeného Ukrajincem zezadu narazila octavia řízená Petrem T. Následně do něj ještě zepředu narazil tuareg, za jehož volantem byl Pavel H. Octavii měl podnikatel na úvěr.

“Tuareg byl rovněž v jeho majetku, i když v registru vozidel byla stále uvedena jeho původní majitelka. Touran koupila Olga K. necelý měsíc před nehodou od fiktivního majitele firmy, který zemřel už v březnu 2013. Auto do ČR dovezla v roce 2011 firma, jejíž jednatelem byl Jan B.,“ uvedla státní zástupkyně.

Doplnila, že když pojišťovna poslala plnění za poškozená vozidla touran a tuareg na účty, jejich majitelé peníze vybrali a předali Janu B.

Petr T. a Pavel H. řekli, že než se auta srazila, dvakrát nebo třikrát jim karambol nevyšel. Za bouračku dostali podle spisu vyplaceno po pěti tisících korunách.

Olga K. tvrdí, že o ničem nevěděla. V době nehody podle ní seděl za volantem její tehdejší přítel z Ukrajiny. „Vzala jsem to na sebe, protože on měl zákaz řízení za jízdu v opilosti,“ uvedla. Rozsudek v případu zatím nepadl, hlavní líčení bude pokračovat výslechy svědků.