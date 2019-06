Hlad, bití a přivazování k záchodu. Soud otevře případ zmizelé Valerie

Soňa K. získala Valerii a další tři vnoučata do péče pravomocným rozhodnutím soudu v září 2016. Dívce a jejímu mladšímu bratrovi pak začalo – alespoň podle toho, co uvádí obžaloba – u babičky peklo.

„Poškozeného nezletilého R. K. často fyzicky trestala nadměrným bitím po celém těle za využití různých nástrojů, například kuchyňskou obracečkou, naběračkou, vařečkou, tyčí od vysavače, páskem. Nechávala ho dlouho klečet na jednom místě, tahala za vlasy a uši, smýkala s ním a házela o zem, přičemž mu sprostě nadávala,“ píše v obžalobě státní zástupkyně Iva Brücklerová.



S ještě větší brutalitou se měla babička chovat k malé Valerii. Podle žalobkyně ji téměř denně nadměrně bila a to po celém těle, nevyjímaje hlavu a obličej, kopala ji až do vzniku mnohočetných a krvavých poranění. Když dívka křičela a plakala, strkala jí žena do úst hadr.

„Pomocí punčoch a posléze i pout jí svazovala ruce a nohy. Připoutávala ji k různým předmětům v bytě, například k trubce v předsíni, k madlu ledničky nebo v koupelně k záchodové míse, kde ji pak bez možnosti pohybu a ve tmě nechávala připoutanou mnoho hodin bez jídla, pití a možnosti vykonání potřeby,“ konstatuje žalobkyně.



Podle závěrů vyšetřování nechávala babička spoutanou vnučku v této pozici i spát. Jindy musela dívka hodiny klečet na jednom místě a nesměla promluvit.



„Odpírala jí dostatečný přísun jídla i pití. Nutila sourozence, aby ji bili. Roztahovala jí nohy do takzvaného provazu až do bolesti,“ popisuje obžaloba, která se opírá zejména o svědectví ostatních dětí.

K tomu, co se stalo s vnučkou, obviněná babička mlčí (březen 2019):



VIDEO: Babičku pohřešované Valerie nechal soud ve vazbě

Modřiny a jizvy u týrané vnučky zakrývala babička údajně make-upem a obvazy. Dívka chodila ven v oblečení, v němž jí byla zima a které bylo znečištěno močí.



V těchto podmínkách měla žít Valerie nejméně patnáct měsíců. Pak zmizela a policistům se dosud nepodařilo objasnit, co se s ní stalo. Dívka může být mrtvá, její tělo se však zatím nenašlo.



Soňa K. je vedle týrání vnoučat obžalovaná i z toho, že dívku opustila a tím ji vystavila nebezpečí smrti nebo ublížení na zdraví. Státní zástupkyně ji viní také z ohrožení výchovy a ze zločinu zpronevěry. Po zmizení vnučky žena dál pobírala měsíční dávky určené na toto děvčátko – pěstounský příspěvek, sociální přídavek a sirotčí důchod. Nezákonně se měla obohatit o téměř 55 tisíc korun.

Obvodní soud pro Prahu 3, který začne v pondělí mediálně sledovaný případ řešit, prodloužil babičce dívky letos v březnu vazbu. Reportér iDNES.cz se tehdy ptal obviněné ženy na osud Valerie, ona však cestou do soudní síně neřekla ani slovo. K případu se nechtěl vyjadřovat ani její obhájce.



Soňu K., která byla již v roce 2002 odsouzena za ohrožování výchovy mládeže, může soud v případě prokázání viny potrestat až osmiletým vězením.