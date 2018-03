Do dvou let zmizí reklama pohřebních ústavů u nemocnic, lidem vadí

„Není hezké se každý den dívat z autobusové zastávky na velkou reklamu s nápisem Objednávky pohřbů. Než vejdu do nemocnice, musím projít kolem tří pohřebních služeb. Je to ošklivé,“ říká důchodkyně Karla Morávková.



„Lidem, kteří jsou nemocní, to musí být proti srsti. Stejně tak mně, když tady navštěvuji nemocnou maminku. Nemyslím si, že by nápisy měly být takto vidět zrovna před nemocnicí. Je to stresující,“ praví další kolemjdoucí žena.

Od loňského roku je v platnosti novela zákona o pohřebních službách, která pohřební služby a jejich poutače omezila uvnitř areálu zdravotnických zařízení. Reklamní sdělení se tak přesunula před brány nemocnic, kde se na ně nevztahuje regulace. Za pár let by se mohla stěhovat ještě dál. Poslanecký klub lidovců předkládá Sněmovně k projednání návrh na změnu zákona o reklamě, která se týká právě poutačů kolem nemocnic.

„Podle našeho návrhu by v okruhu pěti set metrů mělo být zavedené ochranné pásmo. Zde by byla zakázaná reklama na pohřební služby, která je v daných místech neetická a nevhodná. Omezení reklamních ploch pohřebních služeb by mohlo začít za jeden až dva roky,“ říká poslanec Jan Čižinský (KDU-ČSL).

Regulace se má podle něj týkat poutačů stojících na chodnících a visících na sloupech. Zasáhnout může i do podoby staveb pohřebních služeb. „Firmy by nesměly mít nad sebou velké nápisy nebo poutače, které lidem vadí a stěžují si na ně. Označení na zvoncích by nevadilo,“ líčí Čižinský.

Pacienti jsou znepokojeni

Omezení poutačů vítají i nemocnice v Praze. Kupříkladu již zmíněná Bulovka, kde je situace nejhorší, ale i Thomayerova nemocnice. „Chápu, že není únor 1948, aby se v Česku takové věci zakazovaly, ale reklamní štíty na domu pohřební služby před nemocnicí jsou nevhodné,“ říká mluvčí Nemocnice Na Bulovce Martin Šalek. „Znepokojuje to především onkologické pacienty, kteří k nám jdou na vyšetření,“ dodává.

Reklama na pohřební služby je k vidění i naproti Thomayerově nemocnici. V jejím okolí je ale pouze jedna pohřební služba, takže takový problém jako na Bulovce tam pacienti a nemocnice neřeší. „Uvnitř naší nemocnice vše dodržujeme a žádný pohřební ústav ani reklama na něj zde nejsou. S reklamou na sloupech před vchodem už ale nic nezmůžeme,“ říká mluvčí krčské nemocnice Ondřej Macura.

Zatím proti znervózňující reklamě bojovala hlavně Nemocnice Na Bulovce. Její vedení už několikrát žádalo magistrát o to, aby stáhl dvě inzertní tabulky na sloupech veřejného osvětlení, které jsou v majetku města.

„O jejich stažení jsme žádali už před rokem. Bohužel bez úspěchu,“ říká Šalek. Zároveň dodává, že už si sice lidé nestěžují tolik jako dříve, ale přesto pár stížností měsíčně vždy dorazí. „Návštěvníci často fotí vstup do nemocnice, před kterým jsou reklamy viditelné. K tomu dodají komentář s otázkou, zda nápis ‚objednávky pohřbů‘ opravdu musí lemovat jejich cestu k nám,“ popisuje Šalek.

Magistrát problém neeviduje. Radní pro zdravotnictví Radek Lacko (ANO) uvádí, že nemá informace o tom, že by nějaká stížnost na pohřební reklamy přišla na radnici hlavního města. Nechtěl příliš hodnotit, zda je návrh na omezení reklamy na pohřební služby vhodný a jestli by mohly poutače zmizet z lamp patřících metropoli. Uvedl, že nemá přehled o tom, jak okolí nemocnice v Praze 8 vypadá.

Personál pohřebních služeb z okolí Bulovky, kterých by se případná nová regulace dotkla, nechtěl věc komentovat. MF DNES navštívila všechny tři ústavy, které lemují cestu k nemocnici, jejich pracovníci se při popisu Čižinského návrhu netvářili radostně, oficiálně se k tématu nechtěli vyjádřit.