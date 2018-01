Pohřební služba je podezřelá, že nevhodně zacházela s nebožtíky

Rozbahněný dvůr, jedna právě opravovaná a další tři budovy v dezolátním stavu v areálu pohřebního ústavu Traspol Miroslava Trejbala v Lužicích připomínají spíš starší zemědělskou usedlost, než zázemí pro nebožtíky. Nyní se v prostorách střídá jedna úřední kontrola za druhou.

„Zatím jsme firmě žádný postih neuložili, protože jsme v počáteční fázi vyšetřování. Ze strany pracovníků živnostenského úřadu a České obchodní inspekce kontrola dosud není uzavřená,“ uvádí vedoucí živnostenského odboru magistrátu v Mostě Miroslava Knížová.



Trejbalův Traspol sváží měsíčně zhruba osmdesát nebožtíků z několika okresů kraje. Ponechává je v Lužicích v chladicích boxech, a když si pozůstalí zajistí obřad, Traspol nebo jiná pohřební služba rakev přiveze na sjednané místo.

Kontroly se ve firmě začaly střídat, když TV Nova odvysílala stížnost jedné ze zákaznic Traspolu, která upozornila na údajně nevhodné nakládání s mrtvými. Žena poukázala na nepořádek v areálu a na to, že po ní Traspol chtěl údajně několik tisíc korun za vydání mrtvé příbuzné.

Krajští hygienici v současnosti zpracovávají protokol o státní kontrole, na jehož základě vyhodnotí, zda ve firmě Traspol došlo k závažnému porušení. „Ze zákona na to máme třicet dnů,“ vysvětlil Jozef Král, ředitel sekce ochrany a podpory veřejného zdraví.

„Fotografie zobrazené v čerstvé televizní reportáži jsou z doby, kdy jsme to tu začali rekonstruovat a budovali nový chladicí box pro zemřelé. Jsou nejméně dva roky staré,“ říká majitel firmy Miroslav Trejbal. „Je pravda ale, že nepořádek v areálu byl,“ uznává.

Přišla i kontrola z ministerstva

V nově opravované budově je vedle márnice a chladicího boxu pouze účetní oddělení společnosti. Veřejnost sem přístup nemá.

„Pozůstalí vyřizují pohřby v kancelářích v Teplicích, Bílině, Duchcově, Mostě nebo Chomutově,“ ohrazuje se Trejbal o zmínce, že se pohřby sjednávají s lidmi v kuchyni.

„Dokonce jsme tu měli na základě odvysílané reportáže velice pečlivou kontrolu z ministerstva pro místní rozvoj. Její výsledky nám i na základě zpráv z ostatních institucí zašle ministerstvo do měsíce,“ zmiňuje Trejbal, podle nějž kontroly z jednotlivých úřadů do areálu chodily pravidelně několik let.

Jakmile ministerstvo shromáždí veškeré podklady, bude kontrola ukončena v místě sídla pohřební služby.

„Novela zákona o pohřebnictví stanoví důstojné zacházení s našimi zemřelými. Máme pravomoc podle novely o pohřebnictví toto důsledně vyžadovat,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Trejbal nyní očekává zprávy z kontrol a uvádí, že se ho snaží poškodit konkurence. Zvažuje prý i případné právní kroky.