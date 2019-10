Manželka šéfa lidovců zemřela na skrytou srdeční vadu, pohřeb bude v sobotu

MILÍ PŘÁTELÉ!

Děkujeme Vám za stovky slov podpory a vyjádření soucitu. Ač nás to moc bolí, tak si toho moc vážíme. Milovanou Marky a mamku máme stále před očima a víme, že teď už v ní máme mocnou přímluvkyni v nebi. I ona nám pomůže tu bolest překonat. Kdo byste se chtěl s ní přijít rozloučit a spolu s námi poděkovat za dar jejího života a vše co nejen pro nás udělala, tak můžete v sobotu v 10:00 v kostele sv. Bartoloměje v Heřmanově Městci. S nadějí a vírou ve shledání ji sv...ěříme Pánu.

A pro jasné ozřejmění, co se stalo: zemřela na zcela skrytou vrozenou vadu srdce, která se v jejím případě do poslední chvíle nijak předem neprojevovala a je bohužel neléčitelná. Bohužel by ji nepomohl ani okamžitý zásah lékaře (pro znalé ze zprávy Pardubické nemocnice: pravostranné srdeční selhání při arytmogenní kardiomyopatii).

Fotka je naše poslední z sobotních městských slavností tady u nás... RIP Marek, Amálka, Míša a Vendelín