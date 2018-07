Liberec začal pohřbívat levněji. Budeme za gaunery, zlobí se konkurence

Rakev Astra v barvě ořechu nebo hnědá za 3 800 korun. To je nejdražší položka v ceníku pohřebních služeb, které zveřejnilo na svých webových stránkách město Liberec.

Právě radnice začala od neděle provozovat zdejší krematorium. Sází přitom na takzvané sociální pohřby, tedy takové, které by pozůstalé měly přijít na dvanáct až patnáct tisíc korun podle objednaných služeb, ovšem bez obřadu. Pokud si k rozloučení vyberou velkou obřadní síň, měl by se pohřeb vejít do osmnácti tisíc, v malé smuteční síni do sedmnácti tisíc.

Ceny jsou bez daně

„Záměrně jsme volili malý rozdíl mezi velkou a malou smuteční síní, aby se lidé mohli se zemřelým důstojně rozloučit. Dosud převládaly obřady v malé síni kvůli ceně, ale to je skutečně takový malý krcálek, že nám to nepřijde důstojné,“ uvedl náměstek primátora Ivan Langr.

Že pozůstalí na obřady v poslední době rezignují, potvrzuje i statistika. Na tisíc pohřbů ročně připadalo jen 230 s obřadem. I to bylo jedním z důvodů, proč radnice doufá, že díky snížení cen více lidí využije možnost důstojnějšího rozloučení se zesnulým.

Zveřejněný ceník by si však pozůstalí měli pečlivě prostudovat. Uvedené ceny jsou totiž bez DPH. Aby zjistili konečnou cenu, musejí připočítat ještě 15 procent, což je daň z přidané hodnoty pro pohřební služby.

Společnost Likrem, která působila v krematoriu téměř čtvrt století, postup města kritizuje. Rozjíždí prý nekalou soutěž, protože jeho cenám nemohou ostatní, tedy soukromé pohřební služby, konkurovat.

Toto nás zlikviduje, bojí se konkurence

„Pohřeb s výčtem toho, co chtějí nabízet, stojí normálně třiadvacet až pětadvacet tisíc korun. Tohle nás zlikviduje a ještě budeme před lidmi vypadat jak gauneři,“ tvrdí majitel Likremu Ladislav Kopal, který je i předsedou Sdružení pohřebnictví v ČR. Likrem chce proto podat na město stížnost k antimonopolnímu úřadu.

„Aby byl podnět kvalifikovaný, musíme počkat aspoň měsíc, abychom to dokázali popsat a porovnat. Město začalo od července, takže stížnost podáme v srpnu,“ dodal Kopal.

I přes levnější pohřby, než mají soukromé pohřební služby, by město mělo z vybraných peněz něco ušetřit i na nutnou rekonstrukci krematoria, která se už roky odkládá.

Opravu potřebuje střecha, chybí bezbariérový vchod, v havarijním stavu je elektroinstalace.

„Také bychom chtěli, aby se centrální hřbitov víc přiblížil své původní podobě. Historicky to bylo tak, že centrální část víc korespondovala urbanisticky s budovou krematoria. Připravujeme proto metodiku, podle které by se upravila zeleň v tomto místě,“ řekl náměstek primátora Tomáš Kysela. Ten také upozornil, že ze hřbitova patrně zmizí automaty na svíčky.

Klasické svíčky nahradí LED žárovky

„Bohužel, letos už dvakrát hořely na hřbitově túje od zapálených svíček. Podle zákona o požární ochraně se nesmí nechávat otevřený oheň bez dozoru. Proto zvažujeme, že v automatu budeme prodávat svíčky s LED žárovkami,“ sdělil Kysela.

Zákaz zapalování svíček, který platí kvůli suchu například na hřbitovech v Praze, zatím Liberec nechce vydávat.

„Svíčka s LED světýlkem mi přijde dost neosobní, živý plamen je něco jiného. Doufám, že to časem nedojde tak daleko, že to na hřbitovech bude blikat jak na pouti,“ řekla redakci jedna z návštěvnic hřbitova.