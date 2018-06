Gurmánský festival na výstavišti nabízí krajtu, cvrčky i Pohlreichovu show

Představí se Zdeněk Pohlreich, Ivan Vodochodský, Petr Stupka i Radek David. Každé vystoupení bude doplněno sommeliérským doporučením nejlepšího vína.

„Doprovodným programem na třech pódiích je tento festival výjimečný. Největší zájem sklízejí známé osobnosti na hlavním pódiu, ale velmi oblíbená je i interaktivní stage, na níž se střídají vedle kuchařských hvězd vybraní návštěvníci, kteří se tu učí pod jejich vedením vařit,“ uvedl organizátor festivalu Petr Jirásek.

Dodal, že třetí pódium bude patřit milovníkům kávy. Lidé tam uvidí v režii italského kavárníka Roberta Trevisana vše od pražení kávy, přes latté art až po přednášky a workshopy.

Největší hvězda festivalu Zdeněk Pohlreich bude návštěvníky bavit v sobotu. Nic konkrétnějšího ke svému menu předem neprozrazuje, ale slíbil, že přihlédne do seznamu typických surovin a jídel, kterými jsou jižní Čechy proslulé.

„Hodně se mluví o regionálních surovinách. Myslím si, že je to dobrý začátek, čeká nás spousta času, než na tom budeme jako země, které jsou zemědělsky i gastronomicky vyspělé. Doufejme, že všichni přispějeme k tomu, že nebudeme muset za každou cenu nakupovat věci z druhého konce světa, abychom mohli dát dohromady svoje menu,“ podotkl známý český šéfkuchař.

Po celou dobu konání festivalu mohou návštěvníci degustovat menu sedmi vybraných jihočeských restaurací a v soutěži zvolit tu nejlepší z nich. O vítězi rozhodnou hlasy veřejnosti i odborné poroty.

Molekulární i extrémní catering

Chybět nebude ani zážitková gastronomie, jako například molekulární a extrémní catering nebo hmyz na talíři.

„Lidé tu mohou ochutnat medvědí boršč se zakysanou smetanou, buvolí burger se zauzenou lanýžovou majonézou, krajtu s thajským curry a kokosovým mlékem nebo krokodýlí popcorn s kukuřičnou chipotle salsou,“ popsal Jirásek.

V molekulární kuchyni bude přední český mixolog Tomáš Kubíček přeměňovat kapalné skupenství na pevné. Připraví třeba campari nudle s pomerančovým kaviárem, jahodové daiquiri ve rtěnce či mojito v explodující kouli s plovoucí mátou.

Nároční experimentátoři mohou vyzkoušet cvrčka na másle, bource morušového na curry omáčce či štíra a pavouka macerované v alkoholu, jež jsou specialitami šéfkuchaře Petra Ocknechta v restauraci Šach Mat. Objevovat tu můžete i různé světové kuchyně, například speciality ze Srí Lanky, Vietnamu, Ameriky nebo Francie.

Oceňovaný šéf restaurací La Veranda Radek David připraví speciální menu, které bude mapovat 100 let Československa. Show uvidí návštěvníci v neděli. Tématu se bude věnovat i jedna z nesoutěžních restaurací, v níž hosté ochutnají pokrmy z první republiky až po jídla současnosti. Kromě gastronomických pochoutek nabídne festival vína z deseti vinařství, hlavním pivovarem bude Pilsner Urquell a dorazí také pět minipivovarů.

Gurmánský festival bude na českobudějovickém výstavišti otevřený v sobotu od 10 do 20 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. Jednodenní vstupné stojí na místě 100 korun, v předprodeji získáte ke vstupence dárek v podobě školy čepování piva. Zdarma se na festival dostanou lidé s průkazkou ZTP a děti vysoké do 130 centimetrů.