Pohádková první pomoc ukáže práci složek IZS

Akce, z předchozích let známá jako Preventění na Den dětí, nabídne v pátek 1. června kromě her, soutěží a atrakcí, ukázky fungování složek integrovaného záchranného systému (IZS). K vidění bude nejen technika, kterou pro svůj výkon práce potřebují hasiči, policisté či záchranáři, ale také dynamické ukázky jejich práce.

„Po celý pátek se bude na co dívat. Pro děti i jejich rodiče jsme v rámci Pohádkové první pomoci připravili ukázku požárního útoku, výcviku služebních psů, hašení, slaňování hasičů z budovy radnice a také velký společný zásah všech složek integrovaného záchranného systému,“ uvedl za organizátory krizový koordinátor města Kopřivnice Dušan Bartošák s tím, že akce bude rozdělena na dvě části, a to dopolední (od 8:30 do 11:30 hodin) a odpolední (od 14:00 do 17:00 hodin).

Dynamické ukázky složek IZS doplní ukázky statické, kdy si všichni příchozí budou moci prohlédnout techniku Jednotky sboru dobrovolných hasičů Kopřivnice, Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje, anebo navštívit stánek Policie České republiky, který zájemcům nabídne možnost vyzkoušet si laserovou střelnici.

Součástí oslavy mezinárodního Dne dětí, budou kromě zmíněné Pohádkové první pomoci, také netradiční atrakce a soutěže v pohádkovém stylu pořádané Domem dětí a mládeže Kopřivnice a kulturním domem. Chybět nebude ani tradiční Den sociálních služeb, který nabídne občanům města možnost seznámit se a informovat se o službách napomáhajících v překonávání nepříznivých životních situací.

„Svou účast přislíbilo pětadvacet organizací, poskytovatelé sociálních služeb, organizace vyvíjející související aktivity, ale také Krajská hygienická stanice a zdravotní pojišťovny, které budou bezplatně nabízet například měření tlaku, tělesné kondice, test závislosti na nikotinu, konzultaci s fyzioterapeutkou a další věci,“ doplnila informaci Pavla Zrunková z odboru sociálních věcí a zdravotnictví a dodala: „K vidění budou také ukázky canisterapie.“