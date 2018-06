Podzimní DEN ARCHITEKTURY se opět rozrostl – bude větší, delší, pestřejší

Celým letošním programem se jako hlavní linie vine téma „Architektura společně“, festival si připomíná výročí 100 let od založení Československa. Vybrané procházky a prohlídky se zaměří na typické architektonické styly první republiky, jako jsou kubismus, národní styl, purismus či funkcionalismus, představí to nejlepší, co vzniklo v uplynulých 100 letech, ale neopomenou ani dnešní podobu staveb a některé jejich transformace.

Speciální pozornost bude věnovaná veřejným a kulturním stavbám a také veřejnému prostoru. Nejen milovníky vlaků pak potěší procházky a prohlídky věnované nádražím. Pořádající spolek KRUH klade důraz na kvalitní současnou architekturu a tak v programu samozřejmě nemůže chybět, ceněné stavby návštěvníkům osobně představí odborníci, kteří je navrhovali a realizovali.

Součástí DNE ARCHITEKTURY je mezinárodní filmový festival FILM A ARCHITEKTURA, který se nově rozrostl do dvaceti měst. Hlavní osu programu budou tvořit celovečerní autorské filmy se zaměřením na architekturu a design. Festival stejně jako v loňském roce otevře slavnostní festivalový warm-up. 20. září v kině Světozor proběhne projekce životopisného snímku Eames: The Architect and The Painter, jenž představí manželskou dvojici Charlese a Ray Eamesovy, kteří jsou v širokém povědomí vnímáni jako nejvýznamnější američtí designéři 20. století. Závěr festivalu v Praze bude 4.října opět v kině Světozor patřit přednášce významného německého architekta, profesora Hanse Kollhoffa, který vytvořil tvář sjednoceného Berlína.

Podrobný program mezinárodního festivalu Den architektury 2018 v jednotlivých městech v ČR i na Slovensku bude včetně otevřených budov v rámci Hurá dovnitř! k dispozici v průběhu léta na www.denarchitektury.cz