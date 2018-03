Přerod Malostranského náměstí se zdrží kvůli návrhu podzemních garáží

O tom, že projektovou dokumentaci nechala primátorka stáhnout ze stavebního úřadu Prahy 1, kde s ní radnice hlavního města usilovala o potřebná povolení, se její kolegové z magistrátu dozvěděli dodatečně. I ti, kteří mají rekonstrukci náměstí na starosti.



Primátorka pochybení odmítá. „Projekt se hnal do slepé uličky. Nepodařilo se nám totiž najít shodu s první městskou částí a bez potřebného souhlasu bychom jen přešlapovali na místě. Jednala jsem proto na doporučení stavebního úřadu pro Prahu 1,“ říká Krnáčová.

Vedení Prahy 1 se minulý týden usneslo, že chce na Malostranském náměstí podzemní garáže. „Pokud se nedopracují do projektové dokumentace, tak se z místa rozhodně nepohneme,“ odůvodňuje primátorka své rozhodnutí, že se má projekt předělat.

Městská část požaduje, aby architekti vyhledali na náměstí vhodné místo pro vybudování podzemních garáží. Do projektu má být zanesena takzvaná územní rezerva, na kterou budou navazovat všechna ostatní technická opatření.

To znamená, že architekti budou muset do náměstí zanést vjezd a výjezd budoucích garáží i to, jak na ně navážou technické sítě. „Jde určitě o zdržení. Znamenalo by to přepracovat celou dokumentaci a vyřešit umístění garáží. Jde ale o čerstvou zprávu, takže v tuto chvíli neodkážu říct, kolik času by si to vyžádalo,“ říká architekt Václav Hájek, jenž je spoluautorem návrhu nové podoby Malostranského náměstí.

„Architekti napadnou soutěž“

Podle primátorky je úprava projektu otázkou týdnů, po nichž může město znovu usilovat o zisk potřebných povolení. S tím však zásadně nesouhlasí její náměstkyně pro územní rozvoj Petra Kolínská (Trojkoalice/Zelení). Vyhledat v řešeném území vhodný prostor pro podzemní garáže a s nimi spojené vjezdy a výjezdy není podle ní úplná banalita.

Bude třeba udělat dodatek ke schválené smlouvě s architekty. Vše podle jejího odhadu zabere nikoli týdny, ale měsíce. „Primátorka brutálně porušuje usnesení rady hlavního města a svým jednáním může zmařit investici do projektové dokumentace za desítky milionů korun,“ dodává Kolínská.

Doplnění garáží do projektu totiž podle ní může způsobit, že celá architektonická soutěž, ze které vzešel současný návrh, se bude muset opakovat. „Garáže nebyly v zadání soutěže, přitom jde o zásah do koncepce náměstí. Jakýkoli ze zúčastněných architektů se může ozvat, že s nimi by jeho návrh vypadal jinak a mohl by tedy vyhrát,“ míní náměstkyně s tím, že vyhlášení nové soutěže by celou proměnu náměstí oddálilo o tři roky.

Zároveň by městu vyletěly peníze z okna bez efektu. Za projektovou dokumentaci ke stávajícímu projektu už magistrát zaplatil projektantům 11,6 z 26,8 milionu korun.

Odmítavý postoj Prahy 1 k současné podobě návrhu podle Kolínské není problém, protože městská část podle ní nemá právo veta a současný projekt nevylučuje řešit začlenění garáží v budoucnu. Že by však mohl projekt narazit na odpor Prahy 1, uznává.

A taková možnost vadí primátorce. „Je naprosto zásadní, abychom respektovali a snažili se vyjít vstříc obyvatelům a obchodníkům v Praze 1, stejně jako to činíme v jiných městských částech,“ odmítá přehlížet podmínky jedničky Krnáčová. Ta navíc odmítá i všechny výtky ze strany své náměstkyně.

Podle primátorky je možné kdykoli dokumentaci stáhnout a doplnit, když to povede k usnadnění řízení. Ani napadení architektonické soutěže se nebojí, neboť zapracování územní rezervy je „jen drobnou úpravou“.

Podzemí – říše archeologů

Zapracování garáží do projektu však může nakonec vyjít vniveč. Šéf archeologů pražského Národního památkového ústavu Jaroslav Podliska mluví o Malostranském náměstí jako o výjimečném místě. Je přímo v centru nejstaršího osídlení. Už dříve se ukázalo, že Malá Strana je nejstarší částí města, starší než Staré Město,“ uvádí Podliska.

Cenné nálezy při archeologickém průzkumu by totiž mohly znamenat konec pro naděje Prahy 1 na podzemní garáže. S ohledem na artefakty by totiž mohlo být budování parkovacích stání v podzemí zamítnuto památkáři.

Takové rozuzlení nepřipouští starosta Prahy 1 Oldřich Lomecký (TOP 09), podle něhož má městská část zase stanovisko odborníků, které vznik podzemních garáží na náměstí připouští. Že požadavek radnice na zakreslení garáží může „odstřelit“ rekonstrukci Malostranského náměstí, mu vrásky nedělá. „Nedá se nic dělat. Je třeba to udělat pořádně než špatně na desetiletí,“ uzavírá Lomecký.