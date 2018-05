Památky UNESCO v Kroměříži čekají vylepšení za čtvrt miliardy

Chotkův rybník a mlýnská strouha v Podzámecké zahradě nabízejí nezvyklý pohled. Už nyní totiž zůstávají bez vody. Jde o první viditelný krok, jímž začíná rozsáhlá rekonstrukce zahrady i zámku v Kroměříži. Potrvá čtyři roky.

„Prací je naplánovaných hodně, opravu potřebuje zámek i zahrada. Zároveň vzniknou zcela nové výstavní prostory,“ řekl Jiří Gračka, mluvčí olomouckého arcibiskupství, které areál vlastní.

Harmonogram prací chtějí sestavit tak, aby rekonstrukce co nejméně omezila návštěvníky, kteří za památkami zapsanými na seznamu UNESCO přijíždějí. Jen loni jich bylo víc než 184 tisíc.

Arcibiskupství uspělo se žádostí o dotace a ze dvou různých zdrojů získalo 226 milionů korun. Celkové náklady jsou o 20 milionů vyšší, ty přidá arcibiskupství. Spolupracovat bude s Národním památkovým ústavem a Muzeem umění Olomouc.

Sněmovní sál získá důstojnější podobu

V zásadě se dá říct, že opraví to, co už nesnese odkladu. Velká část peněz půjde do infrastruktury objektů. Zároveň se však zpřístupní místa, kam veřejnost nesměla – komnaty ve věži a Mlýnská brána.

Co se bude opravovat Podzámecká zahrada vodní systém (odbahnění a zpevnění břehů všech rybníků a vodotečí, obnova zařízení pro chov vodního ptactva)

Pompejská kolonáda (odstranění statických poruch, restaurování omítek a ozdobných prvků, restaurování kašny včetně obnovy vodního systému) Zámek střecha (částečná výměna krytiny, celková oprava krovu)

galerie a depozitáře ve 2. patře (zateplení stropů, nová dlažba, restaurování a zdvojení oken a dveří, výměna osvětlení galerie, restaurování mobiliáře Manského sálu a Staré knihovny)

sály v 1. patře (restaurování Sněmovního sálu a přilehlého salónku, obnova koupelen Letního i Zimního bytu, restaurování mobiliáře, nové uspořádání prohlídkových okruhů)

přízemí (rozšíření konzervátorské dílny, vybudování transportního depozitáře, rekonstrukce a vybavení zázemí pro personál, obnova dlažeb v nádvoří) Věž vybudování expozic Klenotnice pozdního středověku a Královská návštěva v Kroměříži Mlýnská brána sanace vlhkosti

oprava historických konstrukcí a fasády

obnova původního mezipatra

zřízení muzea arcibiskupské gardy

Zatímco dnes mohou návštěvníci vystoupat na věž, pokochat se pohledem a zase sejít dolů, po rekonstrukci se nabídnou další možnosti. Ve věži jsou místnosti, které dosud zůstávaly zavřené. Vzniknou v nich expozice Klenotnice pozdního středověku a Královská návštěva v Kroměříži.

Neméně atraktivní bude výstavní prostor v Mlýnské bráně, přesněji v chodbě spojující zámek a budovu dnešního Arcibiskupského gymnázia. Tady bude k vidění historie arcibiskupské gardy.

Zásadnější bude i oprava Sněmovního sálu. Unikátní prostor a jeden z největších historických sálů na Moravě tvoří společenské srdce zámku.

„V budoucnu bude možné nabídnout tyto prostory k setkávání na nejvyšší státní úrovni. Díky takovým událostem se přece v Kroměříži přepisovaly a přepisují dějiny,“ uvedl ředitel Územní památkové správy v Kroměříži Jan Slezák.

Připomněl tak, že sál získal své jméno po revolučních událostech v letech 1848 a 1849, kdy se do Kroměříže přesunulo jednání Ústavodárného říšského sněmu. Od něj letos uplyne 170 let a výročí bude významnou součástí letošní turistické sezony ve městě (viz též Připravte se, pal! A poslanci prchali před vojenskou gardou).

Sál a přilehlý salonek se na čas uzavře úplně. Jako nejpravděpodobnější se zdá být rok 2020. V interiérech prvního patra se bude pracovat také v Letním a Zimním bytě, kde zrestaurují vybavení pokojů.

Změní se prohlídkové okruhy

Velkým zásahem bude oprava střechy. Odborníci musí zkontrolovat kompletní konstrukci. Některé krovy se budou ošetřovat, jiné měnit. Ve druhém patře pak zateplí strop, zdvojí okna a dveře. Tím se výrazně zlepší podmínky v obrazárně, která ukrývá jednu z nejcennějších sbírek v zemi. V přízemí pak rozšíří konzervátorskou dílnu, vybudují transportní depozitář a zázemí pro personál.

„Směřuje to k dlouhodobému zajištění památkových hodnot areálu, ale také ke zlepšení podmínek profesionálů i zvýšení komfortu návštěvníků,“ shrnul Slezák.

Poprvé po letech se počítá i se změnou prohlídkových okruhů. Zámek se tak stane atraktivnějším pro lidi, kteří už ho někdy v minulosti navštívili. Zároveň se bude pracovat v Podzámecké zahradě, kde opraví systém vodních kanálů a rybníků či unikátní Pompejskou kolonádu.

„Potřebuje celkovou rekonstrukci, je ve velmi špatném stavu,“ připomněl kastelán Martin Krčma. Do kašny, která dlouhé roky zeje prázdnotou, se vrátí voda, v okolí vysází novou zeleň.

Také opravy rybníků budou masivní, potřebují zpevnit břehy, což obnáší náročné terénní úpravy. „Bude se to dělat postupně, takže vstup bude omezený vždy jen na čas a na konkrétním místě,“ doplnil Krčma.

„Sněmovní sál bude v budoucnu možné nabídnout k setkávání na nejvyšší státní úrovni.“ Jan Slezák ředitel Územní památkové správy v Kroměříži