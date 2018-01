Titul krajského podnikatele roku míří do opavské Isotry. Firmy dvou švagrů

„Všichni je sháněli, nikde nebyly, dodací lhůty byly rok až dva roky. To je dnes nepředstavitelné,“ vzpomíná na své podnikatelské začátky Erich Stavař. „Tak jsme je začali nejprve dovážet a prodávat, pak švagr říkal, že by je dokázal vyrábět kvalitněji. Koupil první stroj, udělali jsme první formu a už to letělo.“ V pondělí Erich Stavař převzal za oba majitele firmy ocenění EY Podnikatel roku Moravskoslezského kraje pro rok 2017.

„Velmi mě těší, že letos porota vybrala majitele rodinné firmy, kteří patří k technologickým lídrům v oblasti žaluzií a rolet v tuzemsku i v zahraničí,“ řekla Magdalena Souček, vedoucí partnerka EY v České republice.

V garáži tehdy ještě bolatická firma ale dlouho nevydržela. Po třech měsících už její majitelé museli hledat větší prostory.

„Bránit tomu rozvoji by byla sebevražda“

„Když jsme kupovali první stroj, tak jsme z toho, jestli si to vůbec můžeme dovolit, nespali,“ vzpomíná Erich Stavař. „Zájem byl tak obrovský, že jsme po dvou měsících museli koupit další, pak třetí, čtvrtý. Bránit tomu rozvoji by byla sebevražda,“ směje se.

Rozjezd firmy, která dnes zaměstnává téměř 500 zaměstnanců, ale nebyl jen procházkou růžovým sadem. „První tři roky jsme brali plat čtyři tisíce. Žili jsme z úspor, vše investovali do firmy. Po dvou letech jsme si troufli začít brát malé úvěry. Nejtěžší bylo získat první úvěr na milion korun,“ popisuje spolumajitel Isotry začátek devadesátých let.

V Moravskoslezském kraji se soutěž EY Podnikatel roku pořádá od roku 2005, kdy zvítězil Ladislav Kraus z bohumínské Bochemie. Hned tři krajští vítězové, Pavel Juříček, Jannis Samaras a Gevorg Avetisjan uspěli i v celostátním měření a stali se podnikateli roku České republiky. Podle Magdaleny Souček by mohl být zajímavý i příběh podnikatelů z Bolatic.

Vzhlíží k miliardovým tržbám

„Pan Blachut a Stavař jsou švagři a takovouto vítěznou dvojici jsme v historii soutěže ještě neměli. Držím jim palce i na celostátní úrovni. Svým příběhem by na světovém finále v Monte Carlu jednoznačně zaujali i světovou porotu.“

Receptem na úspěch je podle Ericha Stavaře i rozdělení pozic ve firmě. „Kolega je technický mozek firmy, génius, který vše vymýšlí, já mám na starost hlavně prodej. Vyvážíme do 46 zemí světa, za poslední dva roky stouply naše tržby z 500 na 770 milionů korun, v dohledu vidíme i na miliardu,“ přibližuje spolumajitel firmy, která drží i dva celosvětové patenty, důvody, proč si podle něj porotci soutěže vybrali právě společnost Isotra.Ta už dávno nesídlí v Bolaticích, ale v rozlehlém areálu v Opavě.

Česká republika je největším výrobcem žaluzií na počet obyvatel a Isotra patří mezi tři největší výrobce v republice. Na vývoz mířilo v roce 2016 44 procent produkce, osobní náklady na zaměstnance se ve stejném roce pohybovaly okolo 32,3 tisíce korun na osobu.

„Z deseti prvních zaměstnanců u nás čtyři stále pracují,“ říká hrdě Erich Stavař. „Ale je pravda, že se zaměstnanci hledají stále hůř, proto se snažíme oslovovat už učně.“

Jméno držitele titulu EY Podnikatel roku 2017 České republiky bude spolu s vítězi v dalších kategoriích vyhlášeno 27. února 2018 v Praze.

„Nejvíce kandidátů na celostátní titul má letos hlavní město Praha a Moravskoslezský kraj, následují Zlínský a Jihomoravský kraj,“ řekl Jan Krčmář ze společnosti EY.

Vítěz z České republiky se zúčastní celosvětového finále, které se uskuteční v červnu 2018 v Monte Carlu.