Dětské obrázky už nevisí na lednicích, zdobí kabelky a tašky maminek

Skvělý nápad tak stojí na začátku nevšedního projektu, který se začíná měnit v podnikání. Zájem o produkty této malé firmy s velkým potenciálem roste.

„Vše začalo zhruba před rokem. Přemýšlely jsme, kam dát obrázky našich dětí. Ty stále kontrolovaly, jestli jejich dílka visí na ledničce, jestli z nich máme dostatečně velkou radost. Napadlo mě, že bychom si mohly s dcerou ušít šaty a na ty použít nějaký motiv z jejího obrázku. Ta myšlenka mě nadchla. Oslovila jsem kamarádku, která šije kabelky a batůžky, a řekly jsme si, že by bylo lepší to zkusit spíše s taškami,“ vypráví Anna Čudáková.

Tak vznikl nápad a začala se rodit malá start-upová firma s originálním názvem Maluju mámě.

„Nicméně nás překvapilo, jak dlouho trvalo, než jsme se od něj dostaly k samotné realizaci a kolik s tím bylo práce. Ale teď už vše funguje,“ dodává Alexandra Krutá.

Na první kabelku dámy použily obrázek s motýlkem od jedné z dcer. Děti prý byly od začátku nadšené.

„Když si jdu pro dceru do školky a mám kabelku s jejím obrázkem, tak všem říká, že to kreslila ona a je to kabelka od ní,“ říká s úsměvem Čudáková.

Podobné to je i u její kolegyně. „Občas za mnou přijde dcera s obrázky a ptá se, jestli by se nehodily na nějakou další tašku. Ta radost dětí i našeho okolí nás dovedla k myšlence, proč takové kabelky a tašky nedělat také pro ostatní,“ konstatuje Krutá.

Maluju mámě začalo dostávat první zakázky. „Ani jedna z nás nemá vystudovanou grafiku, ale máme kolem sebe profíky, kteří se na návrzích podílejí. A zajímavé je, že když vidí ty kresby, říkají nám, abychom do nich nijak nezasahovaly, protože děti mají expozici intuitivně skvělou. A něco na tom rozhodně je,“ podotýká Čudáková.

Na výsledných produktech jsou proto obrázky ve většině případů v neupravené podobě.

„Jsou samozřejmě výjimky. Dělaly jsme třeba kabelku pro maminku, která přinesla obrázek od své dvouleté holčičky. Byla to taková ta typická čmáranice malého dítěte. Přemýšlely jsme, jak s tím naložit, a nakonec jsme rotací dosáhly toho, že obrázek vypadá jako růže. Byla to první kresba, z níž nebylo jasně patrné, o co jde,“ sděluje Anna Čudáková.

Maminky prý většinou mívají pocit, že obrázky musí být skvělé a že raději počkají, až jejich potomek bude malovat lépe. „O tom to ale není. Nejde o dokonalost, ale o emoce. O to, že dítě přijde a řekne: ‚Mami, to jsem nakreslil pro tebe.‘ Umělecká hodnota tam třeba není, ale ta emocionální je hodně silná. A tu se do našich kabelek snažíme dostat nejvíce,“ míní Alexandra Krutá.

S kýčem nebo něčím vulgárním by nepracovaly, shodují se

Otevřená je začínající firma i dalším nápadům. „Teď se na nás třeba obrátil jeden tatínek, že by chtěl dát dárek své ženě, která bude rodit druhé dítě. Společně s malou dcerkou na papír otiskli své ruce. My jsme je trochu upravily do podoby kytiček a vznikl tak jakýsi strom života,“ doplňuje Krutá.

Na tašku i kabelku je možné použít v podstatě jakýkoliv obrázek. „Možností je takřka neomezeně, což nás baví. Zatím se nestalo, že bychom nějaký odmítly. Obě ale zastáváme názor, že nechceme do světa vypustit kabelku, za níž bychom si stoprocentně nestály. Je to náš podpis. Takže bychom asi nepracovaly s nějakým extra kýčem nebo něčím vulgárním,“ shodují se obě dámy.

A také nesmí porušit autorský zákon. „Takže kdyby za námi někdo přišel třeba s kresbou Mickey Mouse, který by byl jasně poznatelný, tam bychom musely odříct,“ doplňuje Alexandra Krutá.