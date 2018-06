Monstrum místo ostrůvku. Upravené liberecké silnice budí vášně

Širokou silnici tam teď zúžily hned tři betonové ostrůvky. Zvláště ten prostřední o délce patnácti metrů obehnaný z obou stran kovovým zábradlím budí mezi řidiči i cestujícími městské hromadné dopravy rozpaky.

Mnozí z nich totiž v první chvíli podlehli dojmu, že na ostrůvku uprostřed silnice mají být zastávky městské hromadné dopravy. Ty ale zůstanou tam, kde jsou dosud. Ostrůvek má sloužit jako přechod pro chodce.



„To není ostrůvek, to je monstrum. Jsem zvědavá, kdo přes něj bude chodit. Já tedy ne. Kdyby radši opravili chodníky,“ okomentovala Marie Hušková, která bydlí poblíž.

Ostrůvky mají zpomalit auta a tím pádem usnadnit chodcům přejít silnici. „Bydlím tady přes dvacet let, nikdo tu s přecházením neměl problém. Teď kolem těch ostrůvků sotva projede autobus. V zimě, až tu budou závěje, to bude něco,“ zmínil další z místních Josef Černý.

„Námitky lidí chápeme. Je kolem toho hodně vzruchu. Mně se to také dvakrát nelíbí, ale taková je legislativa. Ta říká, že pokud je komunikace širší než šest metrů, tak musí mít ostrůvek, nebo se tam musí udělat širší chodníky. Takové ty zálivy,“ uvedl náměstek Kysela.

Vytrácí se selský rozum, míní místní

Jeden takový záliv, který pije řidičům krev, je například na Zhořelecké ulici. Chodník tam u křižovatky zabírá půlku bývalé silnice. „To nejsou žádná bezpečnostní opatření. Pro řidiče to je naopak nebezpečnější. Přijde mi, že jsme čím dál víc papežtější než papež. Že se vytrácí zdravý selský rozum,“ posteskl si Liberečan Marek Pošta.

Podle primátora Liberce Tibora Batthyányho ale město nemůže legislativu uzpůsobovat svým představám. „Nám se ty nové úpravy křižovatek také nelíbí, ale co máme dělat? Alespoň jsme odmítli úpravu u Šaldova divadla, protože tam by nás také nutili k ostrůvkům mezi radnicí a divadlem. To je úplná šílenost. Neumím si představit, jak by se tam ty stovky autobusů denně vytáčely. Nehledě na to, že by to u těchto historických budov vypadalo jako pěst na oko,“ zmínil primátor Batthyány.

Pouštět se do sporu s projektanty radnice odmítá. Prý je to zbytečné. Musela by se změnit celá zákonná opatření v rámci bezpečnosti silničního provozu.

Žádné kroky nechce město podnikat ani v případě křižovatky na Kunratické, kde už tři čtvrtě roku stojí semafory. Žádnou dopravu ale neřídí. „Firma nám křižovatku ještě nepředala, není to hotové,“ zdůvodnil Kysela.

Kritiku sklízí i křižovatka v Ostašově

I tady mají lidé námitky. Kromě nefunkčních semaforů se podivují nad pár metry cyklostezky odnikud nikam.

Kritiku sklízí i nově upravená křižovatka v Ostašově. Problém mají hlavně autobusy, zábrany jim ztěžují vjezd na zastávku. „Šílené jsou i zálivy v Lesní ulici. Komplikují průjezd a ještě jsou tam na okrajích tak ostré hrany, že už si tam několik lidí prorazilo pneumatiku, když uhýbali protijedoucím autům,“ stěžuje si Jan Hromek.

Úpravou teď prochází rovněž křižovatka ulic Sokolská a Chrastavská, která dostává nový povrch. Tam by se to mělo obejít bez ostrůvků, kritika se ale snáší na načasování. Sokolská k benzince se totiž dělala vloni, stejně jako most za benzinovou pumpou přes Nisu. „Nechápu, proč to neudělali najednou, stejně to tady bylo všechno zavřený a rozkopaný, tak měli čas,“ podivuje se jedna z místních Jana Šťastná.