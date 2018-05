Podhorská nemocnice oslaví Den hygieny rukou osvětovou akcí

„Hygiena rukou je mezi širokou veřejností stále podceňována. Většina lidí si myje ruce nedostatečně nebo ne vždy, kdy by měli. Ruce je potřeba umývat nejen po toaletě, před i po jídle, po zakašlání, kýchnutí a smrkání, ale také po jakémkoliv návratu z venku,“ upozorňuje Mgr. Marcela Kadlecová, hlavní sestra Podhorské nemocnice, s tím, že ruce je potřeba mýt nejen na dlaních, ale i shora a mezi prsty, což jsou nejčastěji opomíjená místa.

Hygiena rukou je přitom důležitým prvkem prevence přenosu infekčních onemocnění, která mohou být mnohdy vážná, ne-li přímo život ohrožující.



„Typickými chorobami nemytých rukou jsou například virová hepatitida typu A, salmonelóza či rotavirové infekce,“ jmenuje Mgr. Marcela Kadlecová.

V rámci akce Den hygieny rukou budou zdravotníci v Podhorské nemocnici informovat o problematice mytí rukou, stejně jako motivovat příchozí i k důslednému vyžadování takovéto hygieny od okolí – ať už od blízkých a známých, nebo třeba i od zdravotnického personálu, který se může rovněž podílet na přenosu infekcí.



Mimo to si budou moci všichni zájemci vyzkoušet správné mytí rukou a ověřit si kvalitu hygieny pomocí speciální UV lampy.

Zájemci o informace ohledně hygieny rukou mohou přicházet do vstupní haly bruntálského pracoviště Podhorské nemocnice v pátek 4. května, a to od 8 do 12 hodin.