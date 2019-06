Zlín chce dokončit opravu podchodu, znovu osloví majitele obchodů

Když se před pěti lety otevíral opravený podchod u náměstí Práce ve Zlíně, jeho podoba vyvolala u veřejnosti smíšené pocity.

Hotový byl totiž jenom napůl. Staré krámky v jeho útrobách zůstaly, protože se s jejich majiteli město nedohodlo na úpravách. Naproti nim vznikla šedá betonová stěna.

Jde ostatně o převládající barvu „nového“ podchodu, jehož rekonstrukce vyšla na 50 milionů korun. U vstupu ze strany od továrního areálu navíc stále stojí prapodivná věž.

S výstavou studentů zlínské Univerzity Tomáše Bati, která v podchodu nedávno začala, se ale možná začne situace měnit.

Vedení radnice i opoziční zastupitelé se přiklání většinou k tomu, že podobu podchodu, který býval vstupní branou do města, je třeba výrazně posunout výš.

Nejlépe zřejmě tak, že magistrát dokončí původní rekonstrukci a staré krámky nahradí moderní, nové. To by ale znamenalo, že se radní opět pokusí dohodnout s jejich vlastníky. Minule to nevyšlo.

„Jednal jsem s jedním majitelem o tom, jestli by byl ochoten obchod prodat. Oficiální zpětnou vazbu zatím nemám, neoficiálně o to nemá zájem,“ uvedl náměstek primátora Pavel Brada z ANO, který má majetek města v kompetenci.

„Komunikace se současnými nájemníky je jednou z možností, jak bychom rekonstrukci mohli dokončit,“ dodal primátorJiří Korec ze stejného hnutí.

Brada chce v jednáních pokračovat, jakmile se mu podaří dotáhnout do konce opravu tržiště Pod Kaštany. Za výhodu považuje, že vlastníci jsou se svými stavbami na pozemcích města v nájmu.

„Mohli bychom zpochybnit smlouvy, nebo zvýšit nájemné, které je nízké. Máme více variant,“ konstatoval Brada. „Nechceme nikoho poškodit, ale pro obyvatele města by bylo nejlepší, kdybychom prostor vyklidili a zrekonstruovali. Majitelům obchodů bychom vyplatili kompenzace v rozumné výši,“ naznačil.

Vlastníci obchůdků mají nájemní smlouvu na padesát let, teď jsou zhruba v polovině.

Město dříve chtělo staré konstrukce zbourat, postavit nové podle návrhu architekta a ty jim potom pronajmout. S tím ovšem vlastníci nesouhlasili a požadovali finanční kompenzace, na které radnice nepřistoupila.

„Odkoupení obchodů by byla možnost. Klidně najděme společnou řeč a zkusme něco vymyslet. Tenkrát to byl ze strany města jenom nátlak,“ tvrdí majitel zlínského zlatnictví Vladimír Stuchlík.

V podchodu měl jednu z prodejen, během oprav ji zavřel a potom už neotevřel. „Původní zboží se tolik neprodávalo. A když jsme po městu chtěli, ať nám povolí změnu sortimentu, nebyla k tomu z jeho strany vůle. Místo je to ale pořád zajímavé,“ zmínil Stuchlík. Ani jemu se nelíbí vzhled podchodu, mluví o něm jako o „betonovém atomovém krytu, který je celý šedý“.

Jsme pro, říkají zastupitelé

Proměnu podchodu by podpořila většina zastupitelů, které MF DNES oslovila.

„Jsem pro okamžité jednání s majiteli obchodů, odkup prostor pro město, rekonstrukci prodejen a zavedení v nich široké nabídky městských služeb,“ zmínil Ivo Mitáček z opozičního uskupení Rozhýbejme Zlín.

„Na této významné spojnici musí najít své místo informační centrum, nabídka služeb dopravního podniku, strážní stanoviště městské policie i půjčovna městských kol,“ uvažuje.

„Je klišé říci, že kde je vůle, cesta se najde, ale prostě to tak je. Otázkou je, zda je vůle na straně nájemců obchodů,“ podotkl opoziční zastupitel za SPD Pavel Sekula.

„Věděli bychom, jak na to jít. Dali bychom příležitost lidem ve Zlíně, kteří to jsou schopni vymyslet a udělat, ale nejsem si jist, zda zrovna o náš názor je zájem,“ podotkl zastupitel Čestmír Vančura z opozičního hnutí Zlín 21.

Zdrženlivěji se k tomu staví radní Aleš Dufek z KDU-ČSL. Podle něho by mělo město krámky kupovat jen tehdy, pokud si o to jejich majitelé sami řeknou.

„Když je začneme oslovovat, tak v té chvíli bude cena někde jinde. Sám bych do toho nevstupoval,“ řekl Dufek.

Architekt: Když bude příležitost, rád bych podchod dodělal

Autorem návrhu přestavby byl zlínský architekt Pavel Chládek, který počítal s tím, že se obchody změní podle jeho představ, což se nakonec nepodařilo. Tím dostal vnitřní vzhled podchodu trhliny.

„Když bude příležitost, rád bych podchod dodělal. Pokud se situace změní, budeme na to reagovat,“ poznamenal Chládek. Nevadilo by mu, kdyby betonovou stěnu oživili umělci svými graffiti nebo videomappingem, jak to navrhují někteří zastupitelé.

„Oslovili bychom například studenty, kteří mají potenciál, aby se práce ve veřejném prostoru zúčastnili,“ plánuje Vančura.

Dalším velkým problémem podchodu je, že do něho po jeho rekonstrukci začalo zatékat, což bude třeba řešit z jeho horní části, kde vede hlavní silniční průtah Zlínem.

Vedení magistrátu už dříve odhadlo, že oprava začne nejdříve za pět let. Čtyřproudová silnice se totiž bude muset částečně uzavřít, což způsobí v centru Zlína značné dopravní potíže.