Muž, který přejel zdrogovaný seniora v podchodu, dostal patnáct let

13:16

Na patnáct let do vězení poslal zlínský krajský soud Romana Šupu z Kyjova za loňskou divokou jízdu, při které vjel zdrogovaný autem do úzkého podchodu v Uherském Hradišti a těžce zranil staršího muže. Před policií pak unikal několik kilometrů.