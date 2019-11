Klicperovo divadlo vyúčtovalo poctu bývalému šéfovi jako komerční akci

Divadelník Ladislav Zeman platí za jednu z nejvýznamnějších osobností porevoluční kultury v Hradci Králové.

Zatímco herci pod vedením uznávaného režiséra Vladimíra Morávka secvičili pro Zemana pásmo bez nároku na honorář, vedení divadla organizátorům naúčtovalo plnou sumu za pronájem sálu stejně jako před časem soukromým akcím banky ČSOB nebo společnosti Hartmann - Rico.

Organizátoři tak musí divadlu zaplatit za nájem přes 60 tisíc korun. Hrozilo, že si připlatí dalších 25 tisíc za zkoušku.

Podle organizátorů je ostudné, že akci museli uspořádat jako soukromé osoby a že se slavnosti nechopilo samo divadlo nebo alespoň město, které Ladislav Zeman po revoluci kulturně pozvedl.

Scénu provedl transformací z Divadla Vítězného února k respektované činohře, jež pod jeho vedením posbírala čtyři tituly Divadlo roku a bezpočet cen. Ředitel, který byl v čele instituce od roku 1990 do června 2014, stál také u zrodu oceňovaných festivalů Čekání na Václava a Divadlo evropských regionů.

„Morálně správné by bylo, kdyby tuto akci pořádalo divadlo, protože to je osobnost, která k tomuto divadlu patří. Optimální by bylo, kdyby nájem byl nula nebo koruna. Pak ať si tam paní ředitelka mluví,“ říká hlavní organizátor slavnosti Ivan Vodochodský.

Naráží na fakt, že divadlo sice účtuje plné nájemné, ale současně se pasuje do role spoluorganizátora. Ředitelka divadla Eva Mikulková vítala hosty a předávala jubilantovi kytici, přestože ten si kvůli dřívějším neshodám přítomnost současného vedení divadla nepřál.

„Když ho začala objímat, zachoval se velmi velkoryse, poděkoval a šel na jeviště,“ pokračuje Vodochodský, který postup vedení přirovnává k absurdnímu dramatu.

Nápad přišel pozdě, brání se ředitelka

Ředitelka divadla fakturu za pronájem hájí. Podle ní šlo o ryze soukromou akci.

„Celou dobu tvrdili, že si to budou řešit vlastní cestou, že chtějí pouze pronájem sálu. Já jsem se to dozvěděla měsíc před konáním akce, neměli jsme na to peníze v rozpočtu a já si nemohu dovolit dávat peníze z dotací na takovou věc, musela bych žádat o uvolnění prostředků,“ říká ředitelka Eva Mikulková.

Divadlo i město tvrdí, že záměr uspořádat oslavu emeritnímu řediteli přišel příliš pozdě. Proto podle nich nebylo možné se do příprav zapojit nebo uzpůsobit program divadla. Ředitelka, která v minulosti roky pod Zemanem pracovala jako ekonomka, prý o jeho narozeninách nevěděla.

„Nebyl to úmysl. Přijde mi směšné, že z toho dnes někdo dělá aféru. Já jsem zaprvé nevěděla, že má narozeniny, a navíc jsme nemohli organizovat oslavu pro člověka, který řekl, že už nikdy nepřekročí práh divadla. Pět let mu posíláme pozvánky na premiéry, a on tu nebyl. Když jsme ho v létě k 25. ročníku festivalu oslovili, že bychom s ním udělali Povídání v podkroví, řekl, že musíme přijít my za ním do Galerie Václava Havla. Nikoho proto ani nenapadlo, že bychom tady nějakou oslavu mohli dělat,“ říká Mikulková, podle níž ji organizátoři oslovili až 8. října.

Vodochodský se nařčení z opožděných příprav brání. Reagoval prý později kvůli tomu, že se teprve začátkem prázdnin dozvěděl, že divadlo žádnou poctu svému exřediteli nechystá. Že vše proběhlo pozdě, přiznává i primátor Hradce Králové Alexandr Hrabálek (ODS), který je jako zástupce zřizovatele členem správní rady Klicperova divadla.

„Paní ředitelka to interpretuje jako vyloženě soukromou akci. Město s tím je konfrontováno v podstatě až nyní. Když za mnou přišli organizátoři, přislíbil jsem jim deset tisíc korun ze svého primátorského fondu, protože s tím přišli pozdě. Já už jsem nemohl dělat vůbec nic,“ vysvětluje primátor, proč se město do příprav nezapojilo.

Organizátoři akce však tvrdí, že s Hrabálkem o blížícím se jubileu mluvili už na začátku prázdnin, ihned po skončení divadelního festivalu.

„Byli jsme za panem primátorem oba dva. Je to skoro pět měsíců, to podle mě není pozdě. Za tu dobu město na takovou akci najít peníze mohlo,“ pozastavuje se nad argumenty spolupořadatel oslavy Martin Zeman, syn bývalého ředitele.

Divadlo poskytlo slevu

Financováním akce se zabývala 22. října také správní rada Klicperova divadla, která ji schválila a doporučila vedení, aby z vlastních prostředků poskytlo na organizaci 20 tisíc korun. Kromě primátora přispěl deseti tisíci také Vodochodský a hradecký zastupitel a člen správní rady Pavel Marek. Dalších 30 tisíc korun slíbil hejtman Královéhradeckého kraje Jiří Štěpán (ČSSD).

„Budeme to řešit v rámci rady kraje formou individuální dotace na nájem,“ upřesňuje hejtman.

Šéf správní rady, hradecký advokát Vladimír Krčma, postup ředitelky schvaluje. Upozorňuje třeba na to, že do poslední chvíle nebylo jasné, jaký bude časový plán oslavy a kolik personálu si její zajištění vyžádá:

„Problém je, že divadlo je obecně prospěšná společnost. Paní ředitelka nesmí svévolně rozhodnout, na co poskytne prostředky. Z hlediska účetního auditu by to byla nestandardní transakce. Můj osobní názor je, že by bylo vhodnější, kdyby se o to nemusel starat pan Vodochodský, ale kdyby se o to dříve zajímal odbor kultury města. Pan Zeman by si zasloužil, aby se tomu věnovala větší pozornost.“

Podle Krčmy dala rada divadlu pokyn, aby prostory poskytlo za režijní náklady, které by podle informací MF DNES měly být okolo dvaceti tisíc.

Zda k tomu skutečně došlo, není ze smluv zcela zřejmé. Suma za šestihodinový pronájem pro oslavu emeritního ředitele je téměř 62 tisíc korun, přitom smlouva na obdobnou soukromou akci pro banku ČSOB je téměř totožná. Za devítihodinový pronájem scény pro uzavřené představení Dejvického divadla si vedení letos v květnu účtovalo 64 tisíc.

Platby za personál vzhledem k nedělnímu provozu srovnat nelze, avšak samotný pronájem sálu i čištění koberců stálo banku stejně jako organizátory akce pro bývalého ředitele. Podobně vypadá i smlouva pro soukromou akci firmy Hartmann - Rico, která se uskuteční v lednu 2020.

„Pokud to bylo na základě nějakých komerčních podmínek, myslím, že to je velice nevhodné vůči osobě pana Zemana. Posuzovat nějakou standardní komerční záležitost s osobou, která 25 let to divadlo budovala, to se mi zdá velmi nevhodné,“ hodnotí postup divadla bývalý šéf správní rady z let 2006 až 2016 Karel Plánička.

Obdobný názor má i hejtman. Podle něj mohlo divadlo pojmout akci za vlastní. Přestože jde o událost pro uzavřený okruh pozvaných, lze ji srovnat například s letošním slavnostním otevřením zrekonstruovaného muzea, které bylo také jen pro zvané.

„Oslava narozenin byla velmi výrazně reflektována kulturní obcí, a proto si myslím, že to přirovnání je možné. Se slavnostním otevřením má muzeum také nějaké náklady. Diskuse ohledně oslav mi přijde jako poněkud zbytečná. Mělo by to být automatické. To, že se emeritní ředitel dožívá významného jubilea, by mělo divadlo reflektovat,“ míní hejtman.

„My nechceme dělat zlou krev, nazvali jsme to aktem usmíření. Pro nás je strašný úspěch, že Láďa po pěti letech přišel do divadla, že jsme viděli v jeho očích úsměv,“ uzavírá Ivan Vodochodský.

Situace ohledně oslav dokresluje atmosféru v divadle po odchodu dlouholetého ředitele. Nové vedení na něj v minulosti podalo trestní oznámení kvůli obrazům, které si odnesl, neboť šlo o osobní dary. Vedení zakázalo pokřtít na půdě divadla knihu o historii hradecké činohry z nakladatelství Garavin, jejímiž kmotry byli Stanislav Zindulka a tehdejší primátor Zdeněk Fink.

Za poslední dva roky navíc soubor opustilo několik výrazných herců. Aktuálně má divadlo problém s uvedením Spáče od Woody Allena, hodinu před premiérou ji zrušilo, protože nemělo vyřešena práva. Nemá je dodnes.