VIDEO: Fotbalová Zbrojovka čaruje s počty diváků, aby bylo číslo vyšší

Při sobotním duelu s Karvinou zachytila fotografka kolem 60. minuty všechny tribuny, na nichž následně redaktoři spočítali přítomné diváky včetně dětí. Mimo součet zůstali jen přihlížející ukrytí v prostorech VIP a pořadatelé označení vestou.

Výsledkem bylo necelých 1 700 návštěvníků. Zbrojovka přitom uvedla 3 093 diváků, tedy téměř dvojnásobek.

Jak je možný takový rozdíl? Zbrojovka je jen jedním z mnoha klubů, který se při oznamování návštěv opírá o zvláštní fígl. Nepočítá totiž diváky, kteří skutečně dorazí na stadion, ale vychází z toho, kolik prodala lístků.

„Zjednodušeně se jedná o počet prodaných vstupenek (respektive i vydaných vstupenek, ať už partnerům, nebo při marketingových akcích), počet VIP vstupenek a permanentek,“ vysvětluje určování brněnských návštěv mluvčí klubu Martin Lísal.

V nadsázce tak stačí rozdat haldy vstupenek, a přestože s nimi nikdo nedorazí, stadion se alespoň virtuálně zaplní mnohem víc než ve skutečnosti.

Vyšší návštěvy dělají lepší dojem

Ligová fotbalová asociace (LFA), která řídí tuzemskou nejvyšší soutěž, se podle svého mluvčího snaží apelovat na jednotlivé kluby, aby počty diváků zveřejňovaly poctivě.

„Nejsme v pozici, abychom klubům nařizovali, ale chceme, aby v tomto ohledu panovala jistá transparentnost. A věříme, že se to v drtivé většině děje. Kluby mají turnikety, elektronický ticketing, doba se v tomto směru posouvá,“ tvrdí ředitel komunikace LFA Daniel Hajný.

A co když je stadion poloprázdný a ohlášená návštěva se přitom snaží vyvolat dojem, jako by bylo plno, jak se to řešilo před necelými třemi lety v případě Plzně? „Důležité je vnímat metodiku, jak jednotlivé kluby s počtem diváků pracují,“ poukazuje Hajný na výše zmíněný postup o prodaných vstupenkách a permanentkách.

Ten přitom zřejmě není jediným způsobem, jak počet diváků „přifouknout“. „Některé kluby čísla prostě automaticky navyšují. Mají svoje koeficienty, kterými násobí reálnou návštěvnost, o které samy mají velmi dobrý přehled,“ míní odborník na sportovní marketing Tomáš Janča.

Důvod, proč kluby podobně ča(ch)rují s počty diváků, je přitom zřejmý. „Hlavní motivací je samozřejmě vzbuzovat dojem, že je zájem o daný klub větší než ve skutečnosti. Je to mířeno k partnerům klubu i místní politické reprezentaci, která na počet diváků může brát ohled při přidělování veřejných prostředků,“ sděluje Janča.

„Částečně v tom hraje roli i setrvačnost. Lidé z klubů jsou takto zvyklí přemýšlet a neberou to tak, že by dělali něco, co by neměli,“ podotkl Janča.

Řešením jsou turnikety

I když se to složitě dokazuje, podle Janči takto postupuje většina klubů na nejvyšší úrovni.

„Jednou ze světlých výjimek je třeba fotbalová Sparta, která zavedla elektronické turnikety. Klesla jí tím návštěvnost, ale paradoxně vzrostly tržby, protože zmizely čachry s lístky nebo předávání permanentek přes plot. To ukazuje, že to byl správný krok. A návštěvnost teď u Sparty odpovídá realitě,“ vysvětlil Janča.

Na Zbrojovce funkční turnikety chybí, což však není chyba klubu. Vlastníkem stadionu v Srbské ulici je totiž město.

Dokud nedojde k nápravě, bude skutečný počet fanoušků v Brně zahalen tajemstvím. „Ve finále většina lidí vidí, jaká je realita. Ale u některých klubů jsou nůžky mezi skutečností a oficiálními čísly tak otevřené, že je to absurdní,“ podotýká Janča.

Zbrojovka se tak jako v sobotu proti Karviné může tvářit, že přes notně prořídlé tribuny, či ty zcela prázdné za brankou, je stadion zaplněn z 29 procent. I když ve skutečnosti na něj nedorazilo ani 1 700 diváků.