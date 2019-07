Pokud voda ještě klesne, bude po sezoně, bojí se vodáci na Ohři

Pokud by si majitel půjčovny Dronte Bohumil Pražák měl vybrat mezi dostatkem vody s horším počasím nebo nižší hladinou na řece pod azurovým nebem, volil by druhou variantu. Připouští ovšem, že letošní vodácká sezona za moc nestojí.

Alespoň z pohledu technického stavu lodí. Ty totiž dostávají především na úseku pod Karlovými Vary, který je na Ohři jedním z „nejsušších“, pořádně zabrat. Stav vody dokonce občas půjčovny nutí stopnout půjčování.

„Týká se to ale spíš nafukovacích lodí. Ty plastové vydrží hodně,“ upřesnil Pražák.

Ohře na tom podle jeho zkušeností opřených o fakt, že jeho společnost působí ve všech vodácky významných lokalitách, přitom vůbec není nejhůř.

„Sem tam se najde mělčina. Ale je to o tom, zda si vodák dokáže najít proudnici. Sice v ní na mělčinu najede taky, ale stačí mu popotáhnout loď o dva metry, aniž by ji musel zvedat, a může pokračovat,“ naznačil majitel půjčovny fakt, že i vodácké zkušenosti dokážou cestu výrazně zjednodušit.

I přes sebeopatrnější jízdu se ovšem majitel půjčovny musí smířit se škodami na plavidlech. Ty ročně vyčíslil v rámci celé republiky na částku v řádu stovek tisíc korun.

Se stoupající teplotou přesedají lidé z kol do lodí

Na počasí ovšem nejsou závislí jen vodáci. Vliv má i na cyklisty. Jenomže spíš v opačném gardu. „Když je horší počasí, zájem o kola je,“ potvrdila pracovnice Českých drah z chebského nádraží, která má na starosti právě půjčovnu kol.

S tím, jak se nebe vyjasňuje a teploty stoupají, ovšem aktivní lidé přesedají zpět do lodí. „Jsou dny, kdy nepůjčíme ani jedno kolo,“ řekla pracovnice chebského nádraží.

Síť půjčoven Českých drah má obdobnou výhodu jako půjčovny lodí. Kolo si totiž zájemce může půjčit například v Chebu a v Karlových Varech ho vrátit. „Lidé toho hojně využívají,“ doplnila žena z chebské půjčovny.

Jenomže vodáci jsou na výkyvech počasí ještě o něco závislejší než cyklisté. I když Bohumil Pražák nepovažuje letošní sezonu za extrémně kritickou, situace se může zhoršit.

„Kdyby voda v řece klesla ještě o nějakých osm až deset centimetrů, byla by to už katastrofa. Objevila by se místa, kde by vodáci museli vysloveně lodě přenášet,“ naznačil Pražák. A podle vodohospodářů není podobně katastrofický scénář úplně vyloučený.

„Možnost, že by hladina Ohře dále klesala, tu stále ještě je,“ vyjádřil se ke katastrofickému vodáckému scénáři Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře. Pravděpodobnější ovšem podle jeho názoru je, že se průtok bude držet na současné úrovni. Tu deště jen tak neovlivní.

„Pokud nebudou srážky dlouhodobé, zůstane průtok na Ohři nízký. Významnější srážky avizované například na víkend mohou průtok ovlivnit jen krátkodobě,“ vysvětlil Svejkovský.

Vodoprávní úřad už i v Karlovarském kraji vydal první zákazy odebírání povrchových vod. Vesměs z malých a na první pohled bezvýznamných vodních toků. Ale právě ty bezejmenné potůčky a struhy mají podle zkušeností správců Ohře velký vliv na to, jak se bude vyvíjet stav hladiny na největším krajském vodním toku.

„Pokud posčítáme všechny potůčky, má to vliv i na Ohři. A to platí za každé situace. Ať je vody málo, nebo naopak hodně,“ dodal Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.