Letiště ve Varech má spojení s Moskvou, první let přivítala slavobrána

Inaugurační let na karlovarském letišti přivítala vodní slavobrána i zástupci města, kraje či ruského konzulátu. Do Karlových Varů z moskevského letiště Vnukovo přiletělo celkem 184 cestujících, letoun tak byl téměř plný – Pobeda totiž na novou linku nasadila Boeing 737-800 o kapacitě 189 míst.

Podle ředitele letiště Václava Černého nové spojení znamená, že se letiště dostane z dosavadního útlumu. „Je to první krok k tomu, abychom se odrazili od pomyslného dna,“ uvedl. Vzhledem k tomu, že nová linka bude v provozu dvakrát týdne vždy v pondělí a sobotu, letiště očekává, že by se letos mohlo přiblížit hranici padesáti tisíc cestujících. „Díky nízkým cenám letenek je zájem veliký a vypadá to, že lety budou plné od samého začátku,“ doplnil Černý.

Aerolinky Pobeda, které patří do skupiny Aeroflot, momentálně nabízí nejlevnější letecké spojení mezi Českem a Ruskem. Cena nejlevnějších zpátečních letenek se pohybuje kolem 1800 korun, až do konce letního letového řádu 2018 však bude k dispozici minimálně sto letenek za 499 rublů, tedy méně než dvě stě korun.

Kromě Pobedy létají z Karlových Varů do Moskvy také ČSA. Ty jsou sice dražší, cestujícím však ve srovnání s nízkonákladovou společností nabízejí větší komfort. „Cenová politika ČSA je samozřejmě jiná. Pobeda je nízkonákladová společnost a uvidíme, co to s tím udělá. Někteří klienti chtějí létat s vyšším komfortem, některým jde primárně o cenu. Myslím, že si klienty rozdělí mezi sebou,“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast dopravy Martin Hurajčík.

Jiné lety než do Moskvy momentálně z karlovarského letiště možné nejsou. Loni v březnu spojila společnost Germania Airlines město s německým Düsseldorfem, kvůli malému zájmu však linka po pár měsících skončila. Úspěšnější byly nové charterové linky Travel Service a Uzbekistan Airways do Izraele, respektive Uzbekistánu. „Podle posledních informací by sezonní linky do Tel Avivu i Taškentu měly být letos opět v provozu,“ sdělil ředitel letiště Černý. Podle náměstka Hurajčíka nyní probíhají jednání i o dalších linkách, podrobnosti k nim však zatím prozradit nechtěl.

Počet odbavených cestujících roste

Vedení karlovarského letiště koncem ledna oznámilo, že počet odbavených cestujících, jejichž cesta v Karlových Varech končila či začínala, loni vzrostl o 3,9 procenta oproti roku 2016. Naopak celkový počet cestujících včetně tranzitních, tedy i těch, kteří během mezipřistání zůstávají na palubě letadla, ve srovnání s předchozím rokem poklesl o 15,2 procenta na 21 404. Pokles způsobilo zejména zrušení letů ČSA do Petrohradu v polovině roku 2016, které využívalo mnoho cestujících z Prahy.

I přesto si podle Hurajčíka letiště na svůj provoz vydělá. „Dluhy, které má z předchozích let, tam samozřejmě jsou, ale budeme se je snažit snižovat a v co nejkratší době dovést letiště opět do zisku,“ uvedl.

Podle Černého má letiště příjmy stále zejména z leteckých poplatků, které jsou srovnatelné s jinými regionálními letišti v Česku. „Stále významnější se stávají příjmy z obchodní činnosti, to znamená zejména z duty free shopů, parkování, balení zavazadel a občerstvení,“ dodal.