Po technařích jsou na Liberecku zničené lesy

Znechucený je z toho starosta přilehlého Mníšku na Liberecku Roman Slezák. Podle něho se les uzdraví za velmi dlouho: „Minimálně týden se bude uklízet. O těch exkrementech se vyjadřovali odborníci, to je na rok… V tuto chvíli drží Černého Petra vlastník pozemku a tím jsou Lesy České republiky. Ty musejí na pořadatele té neblahé akce vyvinout tlak, a když se jim to nepodaří, budou to muset uklidit na vlastní náklady.“

Starosta Mníšku Slezák ujišťuje, že do oblíbených houbařských revírů určitě rok nikdo z místních nevkročí. Dnes je plný much...