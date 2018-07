Pneumokokem se v kraji nakazilo dvakrát víc lidí, tři z nich zemřeli

Pneumokok Pneumokokové onemocnění není běžné nachlazení. Bakterie pneumokok běžně osídluje sliznice úst, nosu a horních cest dýchacích. Svým nosičům nezpůsobuje problémy, dokud organismus není oslaben například virózou. Pak může bakterie proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci. Při vstupu pneumokoka do mozkových obalů může vzniknout meningitida. I po vyléčení mnohdy zanechává trvalé následky. Dětem pneumokoky způsobují také bolestivý zánět středního ucha. Nebezpečný je průnik do plic, který může způsobit pneumonii neboli zápal plic.

Inkubační doba mezi vniknutím bakterie do těla a prvními příznaky pneumokokového onemocnění je jeden den až tři dny. Má prudký začátek s vysokou horečkou, kašlem, bolestí na hrudi a dušností. Největší výskyt onemocnění je v zimě. Nakazit se je možné od člověka s pneumokokovou infekcí nebo od přenašeče. Riziko infekce lze snížit očkováním, které je navíc od letošního ledna pro seniory starší 65 let bezplatné.