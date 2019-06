Pneumokok útočil na jihu Moravy loni víc než dříve. Na svědomí má 12 úmrtí

Velmi vážnému průběhu invazivní pneumokokové infekce loni v kraji čelilo víc lidí než předchozí rok – celkem třiapadesát. Dvanáct z nich podle Veroniky Ovesné z Krajské hygienické stanice zemřelo.

Ohrožené jsou zejména děti do dvou let, senioři a také lidé s nádorovým onemocněním, poruchou imunity nebo po odstranění sleziny. Pneumokokové onemocnění není běžné nachlazení. Kdo bakterii pozoruje pod mikroskopem, vidí, že se typicky shlukuje do dvojic, takže má tvar kávového zrnka.

„Běžně osidluje sliznice úst, nosu a horních cest dýchacích. Svým nosičům nezpůsobuje problémy, dokud není oslabena obranyschopnost organismu, například při viróze. Pak mohou proniknout do dalších částí těla a způsobit závažnou infekci,“ přibližuje lékařka Jana Skřičková z České pneumologické a ftizeologické společnosti.

Při vstupu pneumokoka do mozkových obalů může vzniknout meningitida. Ta dokáže – i po vyléčení – zanechat trvalé následky, jako je poškození zraku a sluchu, ochrnutí nebo zejména u dětí poruchy mentálního vývoje.

Nebezpečný je též průnik bakterie do plic, který může zapříčinit pneumonii neboli zápal plic. Ten je jedním z nejzávažnějších respiračních onemocnění, které v republice ročně postihne více než 100 tisíc obyvatel a mnoho nemoci podlehne.

„Jedním z nejčastějších původců infekce je bakterie Streptococcus pneumoniae. Pro předcházení onemocnění je velice důležitá prevence, zejména očkování, a to především u rizikových skupin,“ upozorňuje Skřičková.

Zápalu plic nedávno podlehl například kameraman Spalovače mrtvol a dokumentátor Pražského jara Stanislav Milota. Vážná forma pneumokokové infekce ale hrozí i mladším lidem – před čtvrt rokem na ni podle vyjádření koronera zemřela v 46 letech třeba americká modelka a herečka Kim Porter, přítelkyně rapera Diddyho, matka dvou dětí.

Neočkované děti nemusejí přijmout do školky

U dětí mohou pneumokoky vyvolat i nepříjemný a bolestivý zánět středního ucha, u starších dětí záněty nosních dutin. „Při včas zahájené léčbě na pneumokoka dobře účinkují běžná antibiotika. Přesto všem rodičům očkování doporučuji, je však na nich, zda své dítě nechají, či nikoliv. Nehodnotím to, ale ta neočkovaná jim nemusejí přijmout v jeslích či ve školce,“ podotýká znojemská lékařka Markéta Frindová.

Dětem pojišťovna očkování hradí, pokud byly základní tři dávky aplikovány do sedmého měsíce věku. Hrazená péče zahrnuje i přeočkování čtvrtou, „posilovací“ dávkou. Očkování doporučuje také Světová zdravotnická organizace, podle níž měla pneumonie například v roce 2015 na svědomí celosvětově 16 procent úmrtí dětí do 5 let, konkrétně 920 tisíc. To pro všechny seniory nad 65 let je očkování bezplatné. Očkovat se dá celoročně.

Největší výskyt onemocnění je v předjaří, v březnu. Inkubační doba mezi vniknutím bakterie do těla a prvními příznaky pneumokokového onemocnění je jeden až tři dny. Má prudký start s vysokou horečkou, kašlem, bolestí na hrudi a dušností.