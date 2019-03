Sušickou nemocnici už Penta nechce. Zájem nemá ani nikdo jiný

Nemos už tam ale nefiguruje, protože společnost před rokem a půl koupila firma Penta, která by předání nemocnice přivítala. „Dali jsme dohromady memorandum, jímž jsme vyzvali Plzeňský kraj ke spolupráci při provozování Sušické nemocnice. Chtěli jsme, aby nemocnice byla součástí krajského holdingu, kam patří nemocnice Plzeňského kraje,“ vysvětlil místostarosta Sušice František Jelínek (ANO). Toho prý rozhodnutí hejtmanství mrzí.



„Podle mě by o memorandu mělo ještě rozhodovat zastupitelstvo kraje, protože my jsme požádali, aby dokument projednala nejen rada,“ dodal Jelínek. „Sušice je čtvrté největší město v kraji, je stejně velká jako Domažlice a nikdo neřeší, že od Sušice nahoru je dalších 35 kilometrů, takže vzdálenost lékařské pomoci od Klatov je strašně daleko,“ posteskl si Jelínek. Hejtman Josef Bernard sdělil, že k Sušici se kraj nestaví zády, ale na druhou stranu se chce zachovat korektně.

Kraj chce soutěž na poskytovatele péče

„Varianta byla, že bychom obchodně převzali část podniku společnosti Penta, ale ve hře je zpochybnění procesu nabytí nájmu firmou Nemos, což vyšetřuje policie,“ uvedl Bernard. „Naše právní oddělení řeklo, že jde o rizikovou variantu,“ sdělil a připomněl, že kraj při jednání s vedením Sušice řekl, že město musí vyhlásit soutěž na poskytovatele péče v Sušické nemocnici. Pak hejtmanství vstup do soutěže zváží.



Jelínek sdělil, že policie věc jen prošetřuje a nikoho zatím neobvinila. „Můj názor je, že při pronajímání nemocnice se nic nekalého nestalo,“ řekl.

Mluvčí Penta Hospitals Lenka Holá potvrdila, že společnost hodlá v nemocnici setrvat do doby, než město najde náhradu. „Penta nemá s memorandem vůči Plzeňskému kraji problém, naopak. Díváme se na to z pohledu krajského zdravotnictví. Nemocnice je na tom personálně špatně, a kdyby se začlenila do silného holdingu krajských nemocnic, který by jí mohl výrazně pomoci, bylo by to k jejímu prospěchu,“ popsala Holá. Doplnila, že Penta nechce dát takzvaně klíče na stůl, dokud se nenajde řešení. „Nemocnici budeme provozovat dál, hledáme personál, snažíme se zařízení co nejvíc stabilizovat,“ sdělila.



Jisté je tedy dnes jen to, že z nemocnice, kde byly před převzetím soukromníkem čtyři lůžkové obory, se stala nemocnice, kde je lůžková jen interna. Ostatní obory jsou zde jen ambulantní. Sem patří i čtyřiadvacetihodinová ambulantní chirurgie placená z peněz Plzeňského kraje. Jelínek poznamenal, že lůžková interna je pro Sušici životně důležitá, protože průměrný věk ve městě je vysoký a právě starší obyvatelé internu nejvíce potřebují. Důležitá je podle něj rovněž nepřetržitá chirurgická ambulance. Dětské lékařky totiž řekly, že nebudou sloužit službu první pomoci, kterou zajišťuje kraj, pokud nebudou mít za zády chirurga. „Tři z pěti ošetřovaných dětí jsou totiž chirurgičtí pacienti,“ poznamenal Jelínek.

A proč chce Penta nemocnici předat? Jak uvedla Holá, své další nemocnice má společnost daleko, takže nemůže využít synergických efektů spolupráce. Navíc je v Sušici péče ztrátová. Jen za loňský rok se hovoří o zhruba 15 milionech korun. Za dobu působení ale v Sušici soukromník vytvořil ztrátu ve výši desítek milionů korun.

Zisková je zřejmě jen plastická chirurgie, kterou tam Penta provozuje.