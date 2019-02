Cizincovo auto v noci spadlo ze silnice u Sušice, pomoc přivolalo samo

Nehoda se navíc stala v noci a pro cizince bylo těžké popsat, kde se přesně nachází.

„Díky eCall znal operátor, který tísňové volání přijal, okamžitě polohu havarovaného vozu a bez prodlení vyrážela na místo také Policie ČR a zdravotnická záchranná služba,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru Nicole Zaoralová.

Pětačtyřicetiletý Němec jel před půlnocí vozidlem Audi A4 po silnici ze směru od Sušice na Horažďovice. Kvůli únavě upadl do mikrospánku.

„Vjel do pravého silničního příkopu, kde sjel pod most v obci Bojanovice,“ dodala policejní mluvčí Dana Ladmanová. Dechová zkouška u muže neprokázala přítomnost alkoholu. Zraněného řidiče převezli záchranáři do nemocnice v Klatovech.

Celoevropská služba eCall v České republice funguje od září 2017. V případě dopravní nehody zahájí palubní zařízení ve vozidle tísňové volání, prostřednictvím kterého dojde ke spojení s telefonním centrem tísňového volání 112.

„Dosud se ale jednalo o jednotlivosti, nejčastěji to byly případy, kdy funkčnost systému prověřoval autoservis nebo ho lidé aktivovali nevědomky. Takto byl systém od jeho zavedení aktivován zhruba ve dvaceti případech.“ konstatuje Zaoralová.



Co prozradí o nehodě eCall Z vozidla se přenášejí tato základní data: Poloha vozidla (GPS souřadnice)

Směr jízdy (důležité pro dálniční síť)

Typ motoru (benzín, nafta, lpg, cng, hybrid, elektromobil, vodík)

Počet lidí ve vozidle (podle zapnutých bezpečnostních pásů)

VIN vozidla

Spojení mezi vozidlem s eCall systémem a telefonním centrem tísňového volání 112 se uskuteční buď automaticky po aktivaci senzorů ve vozidle, nebo manuálně po stisku nouzového tlačítka.

V současnosti je systém nastaven tak, že volání eCall odbaví centrály buď v Praze, Plzni nebo Ostravě, kde jsou proškolení operátoři.

„Postupně budou operátoři proškoleni ve všech krajských operačních střediscích. Nicméně nyní je počet eCall natolik nízký, že to není potřeba,“ dodává Zaoralová.

Přibývat jich může postupně s tím, jak se zvyšuje počet patřičně vybavených aut na silnicích. Automobilky mají od 1. dubna 2018 povinnost instalovat palubní jednotky systému do všech nově homologovaných osobních aut a nákladních vozidel do 3,5 tuny pro evropský trh. Zároveň také ve vozidlech přibývá systémů, které mají ze úkol nehodě předejít nebo zmírnit následky.