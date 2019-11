Snědl kvůli ní jed na krysy, řekla matka mladíka souzeného za vraždu dívky

11:32

Kvůli milované dívce začal cvičit, byl na pokraji anorexie. Když ho odmítala, spolykal granule na krysy. U Krajského soudu v Plzni to dnes řekla matka Daniela Miarka, který je obžalovaný, že letos v květnu ubodal svoji bývalou spolužačku, protože neopětovala jeho city. Vypovídal také jeho kamarád stíhaný za to, že o vraždě dívky věděl, ale nikomu to neoznámil.