Osvobození Plzně přijeli oslavit i veteráni. K vidění je tank Sherman

Slavnosti svobody si vyžádají dopravní omezení Na náměstí Republiky nebude možné až do 6. května parkovat podél jeho západní, východní a jižní strany. Úplně budou uzavřeny vjezdy na náměstí dnes od 18 do 23 hodin, v sobotu od 12 do 23 hodin a v neděli od 9 do 20 hodin. Vjezd vozů MHD je povolen. Až do pondělní 18. hodiny bude zakázán průjezd Dřevěnou ulicí.

V neděli bude na náměstí Republiky omezen i provoz MHD. Změny se dotknou od 10 hodin do ukončení průjezdu kolony, tedy do 13 hodin, provoz autobusů č. 20, 33 a 40 pak bude omezen od 11 do 14 hodin. V Dřevěné ulici se nebude smět parkovat od 30. dubna od 00.00 do 6. května do 18 hodin a od 3. do 6. května bude Dřevěná ulice pro průjezd aut úplně uzavřena.

Během průjezdu vojenských historických vozidel bude v neděli od 8.50 do 13 uzavřena Klatovská třída, v úseku ulice U Trati – Rondel včetně výjezdů z bočních ulic obousměrně zavřena. Od 10 do 13 hodin neprojedou auta ani úsekem Majerova – U Trati, a to včetně výjezdů z bočních ulic. Od 8 hodin se uzavře Sukova ulice, kde se řadí vozidla konvoje, až do doby jeho odjezdu. Příjezd k Area Bory bude možný Boettingerovou ulicí.

Konvoj odkloní z Klatovské třídy rovněž trolejbusy č. 11, 12, 15, 16, 17, omezí autobusy na linkách č. 20, 27, 28, 34, 35, 41, 57 a tramvaj č. 4 ze směru Bory. Z Lochotína budou místo tramvají jezdit autobusy s konečnou zastávkou Rondel.