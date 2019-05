Útok dravce v plzeňském lese ohlásili další běžci, puštík to být nemusel

Jeden případ se dokonce odehrál už před rokem. „Nejspíše se jednalo o stejného ptáka, který na místě hnízdí a hlídá si své teritorium,“ konstatoval Makoň.

Jiný případ se stal před deseti dny, další dva o minulém víkendu a poslední v pondělí. Všichni napadení shodně tvrdí, že nešlo o sovu, konkrétně puštíka, jak se původně předpokládalo, ale o dravého ptáka.

„Podle toho, co popisují další sportovci, se s největší pravděpodobností opravdu nebude jednat o divokého puštíka obecného chránícího mláďata, jak jsem si původně myslel, ale spíše o ochočeného a sokolnicky cvičeného dravého ptáka. Chování dravce je totiž hodně atypické a žádný volně žijící pták by to nikdy neudělal, nebo alespoň tak často neopakoval,“ podotýká Makoň.

Podle něj má pták zřejmě s lidmi a výcvikem určité zkušenosti a nejspíše uletěl svému majiteli. Žádný únik sokolnického dravce ale podle Karla Makoně oficiálně hlášený není.

Do pátrání se už zapojili sokolníci. „Cílem je ptáka identifikovat a ideálně chytit,“ dodává. Podle nových odhadů by útočníkem mohla být káně lesní nebo káně Harrisova.

Odborníci mají několik prostředků, jak v takových případech postupovat. Použít mohou vábítko nebo speciální rukavici.

Podle Makoně jde o opravdu ojedinělý případ. „Za pětadvacet let jsem se s něčím podobným nesetkal. Aby nějaký pták zaútočil na člověka a ještě jej pronásledoval, to je opravdu hodně neobvyklé,“ míní záchranář.

Podle něj ale důvod k panice není. „Samozřejmě, že je to nepříjemné, ale určitě nejde o život. Výhodou je, pokud má člověk nějakou pokrývku hlavy,“ konstatoval.

Výcvik sokola s pomocí dronu:

