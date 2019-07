Místo točny tramvají na Borech budou obchody s občerstvením i toalety

Vyplývá to ze studie, která byla v roce 2014 projednána s veřejností. Nyní dostal projekt na starost Odbor investic Magistrátu města Plzně, jenž čeká na stavební povolení. S úpravami by se mohlo začít v červnu příštího roku.

„Zachování točny se v minulosti prověřovalo velmi pečlivě. Ve stávající podobě zůstat nemohla, a to ani jako manipulační zejména z důvodu svého napojení. Navíc se hledalo řešení, jak zkombinovat záchytné parkoviště a terminál veřejné dopravy. Pokud bychom toto chtěli umístit u točny na Borech, byl by to opravdu obrovský zásah do parku. Proto se rozhodlo o stavbě nové točny v Kaplířově ulici, u níž bude současně i parkoviště a terminál,“ vysvětlil náměstek primátora pro oblast dopravy a životního prostředí Michal Vozobule.

Naposledy vjely tramvaje na obratiště 30. června. Provoz skončil kvůli stavbě tramvajové trati na Borská pole.

„Plocha je navržena jako vstup do Borského parku s objekty pro kavárnu, půjčovnu koloběžek i dalších sportovních potřeb. Návrh počítá s ponecháním kolejí točny a jejich využitím pro novou kulturní zahradu. V území tak zůstane stopa minulosti,“ přiblížil technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

V roce 2018 zpracoval odbor investic magistrátu projektovou dokumentaci pro sloučené územní řízení a stavební povolení.

„V současné době čekáme na vydání stavebního povolení. Následně zahájíme práce na dokumentaci pro provádění stavby. Předpoklad zahájení výstavby je červen 2020 s dokončením do konce roku 2020. Odhadované náklady na stavbu jsou 25 milionů korun bez DPH,“ uvedl vedoucí odboru Pavel Grisník.

Návrh zpracoval v roce 2014 architekt Aleš Kubalík.

Kvůli prodloužení tramvajové trati také v minulých dnech museli stavbaři přesunout tramvajový most přes dálniční přivaděč za borskou věznicí. Počítače hlídají, aby posouvaný tramvajový most v Plzni přesně dosedl

Projekt, který zajistí tramvajový provoz Kaplířovou ulicí až na Borská pole financuje město, 60 procent částky pokryje evropská dotace. Výstavbu 1,3 kilometru dlouhého úseku se dvěma tramvajovými točnami vysoutěžilo konsorcium slovenských společností TSS Grade společně s firmami Doprastav z Čech i Slovenska. Tendr vyhrály s nabídkovou cenou 479,8 milionu korun bez DPH.

Součástí stavby je kompletní rekonstrukce Kaplířovy ulice i přestupní terminál mezi tramvajemi a městskými autobusy za borskou věznicí, v místě bývalého sportovního areálu. Kvůli prodlužování trati skončil v pondělí minutu po půlnoci odjezdem poslední tramvaje provoz dosavadní točny na okraji Borského parku.