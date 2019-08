Invalidní důchodce miliony nezíská. Žalobu podal pozdě

Soudci rozhodnutí zdůvodnili tím, že Přerost podal žalobu pozdě. „Podle názoru odvolacího soudu je nárok žalobce jednoznačně promlčen. Odvolací soud se nezabýval otázkou způsobené škody žalobci, ale ke změně rozsudku a zamítnutí žaloby došlo po posouzení promlčecí doby,“ vysvětlil předseda senátu Zdeněk Jeřábek.

Mimo jiné zmínili, že invalidní důchodce sám přiznal, že mu z pojišťovny přišla informace o vyplacení peněz na advokátův účet. „Jsme si vědomi, že pro žalobce to může být těžké. Ale žalobce byl nezodpovědný, když se nezajímal, proč mu peníze nejsou vypláceny,“ odůvodnil předseda odvolacího senátu. A co víc, soud nařídil invalidnímu důchodci, aby zaplatil náklady celého soudního řízení do půl roku, což je částka kolem půl milionu korun.

Rozsudek je pravomocný. Muž se může verdikt pokusit zvrátit ještě dovoláním, což je mimořádný opravný prostředek.

Expolicista si peníze nechal pro sebe

Invalidní důchodce ve středu MF DNES popsal, že mu před lety známý doporučil bývalého policistu Jiřího Hladíka jako člověka, který zná šikovného advokáta, a ten mu peníze z pojišťovny vymůže. Peníze pak byly v dubnu od pojišťovny vyplaceny do úschovy advokátovi a ten je měl podle smlouvy do pěti pracovních dnů přeposlat Přerostovi.



Jenže Hladík, který zajišťoval kontakt mezi Přerostem a advokátem, podle pravomocného rozsudku trestního soudu dal advokátovi zfalšovaný dokument s jiným číslem účtu, navíc na něm byly zfalšované i podpis a notářská doložka ověřující Přerostův podpis. Advokáta, který vyplacení peněz dojednával, podvedl Přerostův známý, bývalý policista Jiří Hladík. Ten advokátovi předložil zfalšovaný dokument s jiným číslem účtu. Když tam advokát Petr Čechura, který podle svých slov o podvodu nic netušil, poslal peníze, bývalý policista miliony vybral a použil pro svoji potřebu.

Expolicistu Hladíka soud poslal za podvod na šest let do vězení, trest už si odseděl. David Přerost ale o peníze stále bojuje. Podle svých slov z částky dostal jen asi milion korun, který zajistila policie.



Přerost proto před dvěma roky zažaloval advokáta, aby mu vyplatil chybějících 3,774 milionu. Okresní soud Plzeň-město loni na podzim advokátovi nařídil, aby Přerostovi částku zaplatil a k tomu ještě přidal přes 400 tisíc nákladů soudního řízení.



Právník prý o podvodu nevěděl

Naděje, že se dočká peněz, ale Přerostovi vydržela jen do středečního jednání odvolacího soudu. Ten původní rozsudek zrušil a rozhodl, že advokát nic platit nemusí.



Čechura se hájil už dříve u trestního soudu, že o žádném podvodu neměl zdání. „Peníze jsem posílal přesně tak, jak jsem měl podle notářsky ověřené listiny. Že je na ní zfalšovaný podpis poškozeného i notářské ověřující razítko, jsem netušil,“ vysvětloval.



Čechurův právník Libor Janků u odvolacího soudu řešícího vyplacení peněz připomněl, že Hladík se dopustil protiprávního jednání nejen vůči Přerostovi, ale i advokátovi Čechurovi. „Hladík byl Čechurův dlouholetý klient, měl k němu důvěru. Byl to žalobce (Přerost-pozn.red), kdo vyvolal praxi s advokátem bez osobního kontaktu. Žalobce nebyl v pozici nesvéprávného subjektu, který by nemohl advokáta oslovit,“ argumentoval Janků.



Přerostův právní zástupce Lukáš Blahuš oponoval, že jeho klient je laik. „Advokát je tím, kdo má jednat, být s ním ve styku a zastupovat ho, což bez osobního styku nejde,“ argumentoval právník, který navrhoval, aby odvolací soud potvrdil původní rozsudek.