Do Koterova už vlaky v budoucnu nepojedou, zastávka vznikne na Slovanech

Výběrové řízení na zhotovitele vypíše Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) na konci letošního roku.

Nová zastávka Plzeň-Slovany by měla vzniknout v úseku mezi silničními mosty do Lobez a Božkova. Její výstavbu bude financovat SŽDC.

„Pro cestující bude mnohem jednodušší a rychlejší přestup mezi vlaky a městskou dopravou, než je to nyní z koterovského nádraží,“ vysvětlil náměstek Stavební správy SŽDC v Plzni Radim Brejcha.

Úprava trati do Koterova je pátou stavbou kompletní přestavby železničního uzlu Plzeň. První dvě se týkaly přímo hlavního nádraží, třetí stavbou je kompletní přestavba domažlické trati v Zátiší.



Čtvrtou stavbou měla být modernizace seřaďovacího nádraží v Doubravce u plzeňské teplárny. Tam železničáři řadí nákladní vlaky, které přijedou do Plzně, a z jejich vagonů sestavují nové podle cílových stanic. Budoucnost seřaďovacího nádraží v Plzni je ale nejistá, což naznačil generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda.

„Zadal jsem zpracování koncepce, kolik seřaďovacích stanic by železniční infrastruktura v České republice měla mít. Plzeň mezi ně podle předběžné dokumentace nepatří. Není to dogma, ale spíše zvažujeme, že bychom kompletně zrekonstruovali seřaďovací nádraží Kralupy nad Vltavou, které by pak stahovalo k Praze vlaky od západu a severu,“ řekl Svoboda.

Z jeho slov plyne, že SŽDC nepočítá ani s vybudováním seřaďovacího nádraží v Koterově, což byla také jedna ze zvažovaných variant.



Jisté ale je, že část kolejí v areálu před teplárnou zůstane i v budoucnu. Vede tudy trať Plzeň - Most, je zde depo. Počet zachovaných kolejí ovlivní i délku plánovaného podjezdu pro novou silnici, která propojí Bolevec s přivaděčem od dálnice D5, který teď končí na Slovanech u Jasmínové ulice.

Nová silnice vznikne i nad Rokycanskou třídou

První etapa silničního propojení, stavba Plaská - Na Roudné už začala, hotová by měla být v roce 2021. V roce 2026 by mohla být nová silnice prodloužená z oblasti Na Roudné až za Rokycanskou třídu. Součástí úseku má být podjezd pro auta pod kolejemi u teplárny.

„Nová silnice povede i nad Rokycanskou třídou a bude postavena až za ni včetně sjezdů, aby po zprovoznění mohli řidiči využívat celý úsek Plaská - Rokycanská,“ popsal v závěru loňského roku plán náměstek pro výstavbu plzeňského pracoviště ŘSD Miroslav Blabol.



I když výstavba posledního úseku silnice Rokycanská - Jasmínová nezačne dříve než v roce 2026, už nyní ale s novou komunikací musejí počítat projektanti modernizace železniční trati do Koterova.

„Byli jsme v minulosti na řadě jednání se SŽDC a jsme domluvení, že při rekonstrukci trati už dopředu vzniknou stěny budoucího silničního podjezdu i jeho horní rám, na kterém pak povede trať. V podstatě se bude jednat o tunelový objekt, který bude po stavbě předán ŘSD. Až se pak bude silnice budovat, u podjezdu se odbagruje zemina, provozu železnice se to nijak nedotkne,“ popsal už loni plánovaný postup pověřený šéf plzeňské ŘSD Zdeněk Kuťák.

Měla by skončit doba hlavních jednokolejných tratí

Radim Brejcha ze Stavební správy SŽDC potvrdil, že při podobném společném plánování dopravu na železnici nekomplikují další výluky.



Podobným způsobem vznikl v Plzni i most v Křimicích. Když stavbaři rekonstruovali trať na Cheb, rovnou do ní zakomponovali most, pod kterým později vznikla část západního městského okruhu z Nové Hospody do Křimic.



Podle mínění generálního ředitele SŽDC Jiřího Svobody by na české železnici měla skončit doba hlavních jednokolejných tratí. V Plzeňském kraji je to třeba nová trať z Plzně přes Domažlice do Bavorska, která je v plánované verzi v řadě úseků stále jednokolejná s množstvím výhyben, kde by se vlaky míjely.

„Nevím, jestli se nevrátíme úplně na začátek a nebudeme se znovu zabývat projektem dvojkolejné elektrifikované trati v celé délce, zejména s ohledem na budoucnost. Další je trať Plzeň - České Budějovice, kde byla nedávno vysoutěžená kompletní rekonstrukce stanice Pačejov. Spojení mezi oběma krajskými městy by mělo být důstojné a komfortní. Ekonomika nám moc nenahrává, ale myslím si, že by mělo skončit období jednokolejných tratí,“ shrnul generální ředitel SŽDC Jiří Svoboda. Část trati mezi Plzní a Českými Budějovicemi totiž stále zůstává jen jednokolejná.