Policista chtěl po kolegovi, aby zfalšoval dokumenty, dostal podmínku

Obhájce i státní zástupce si nechali lhůty pro případná odvolání. Obžalovaný k soudu nepřišel, advokát ho omluvil.

Za zneužití pravomoci úřední osoby policistovi hrozilo až pět let vězení. V loňském roce samosoudkyně dospěla k závěru, že policista zákon neporušil.

Odvolací soud ale verdikt zrušil po odvolání státního zástupce a vrátil případ zpět na Okresní soud Plzeň-město. Tam jej dostal na starost jiný soudce.



Vše se točí kolem dechové zkoušky řidiče, kterého policejní hlídka zastavila 1. dubna v Lipnici na Plzeňsku. Šofér měl dvě pozitivní dechové zkoušky. Protože rozdíl naměřených hodnot měl být větší než deset procent, podle předpisu mu měli dát policisté dýchnout potřetí. To se ale nestalo.



V hlídce tehdy byl začínající policista J. W. Ten po návratu vypsal všechny dokumenty i do policejního systému a byl podle svých slov přesvědčený, že dvě dechové zkoušky stačí.



„Byl to můj první případ, který jsem kompletně zpracovával. Horváth mi asi po třech dnech volal, že něco nesedí. Ukázal mi, co je špatně, a co s tím mám udělat. Řekl mi, že měly být tři dechové zkoušky a řidič vyzvaný k odběru biologického materiálu. To on ale nebyl. Zaznělo něco o tom, že by mě čekal kázeňský trest a řidič asi vyvázne bez trestu. Příliš jsem nad tím nepřemýšlel, šel do kanceláře a vše přepsal,“ uvedl J. W. v loňském roce jako svědek před soudem. Za upravení těchto dokumentů byl už odsouzen a musel od policie odejít.



Policista vinu odmítal

Tomáš Horváth, který měl za úkol kontrolovat dokumentaci o zjištěných přestupcích, odmítl, že by po začínajícím policistovi požadoval falšování dokumentů.

„Když jsem kontroloval spisy, zjistil jsem rozpor mezi tím, co bylo v záznamech z místa kontroly, a co bylo zaneseno v počítači. Volal jsem policistovi, který přestupek zanesl do počítače. Měl volno, přijel do práce. Ptal jsem se, jestli řidiče vyzvali ke třetí dechové zkoušce. Řekl mi, že to řidič odmítl. Jen jsem řekl, ať to tedy v počítači opraví,“ vypověděl policista Horváth.



Zpočátku nikdo netušil, že si kontrolovaný řidič průběh policejní kontroly nahrál na záznamník. Ten se pak stal jedním ze stěžejních důkazů.



Podle samosoudce si Horváth jako dlouholetý vedoucí pracovník u dopravní policie musel být vědom, co takto zmanipulovaný dokument může způsobit u správního orgánu projednávajícího přestupky, když si úředníci přečtou, že šofér odmítl třetí dechovou zkoušku i odběr krve.



„V případě jízdy pod vlivem alkoholu by byl řidič ohrožen sankcí 2,5 až 20 tisíc korun a zákaz činnosti do jednoho roku. V případě odmítnutí dechové zkoušky nebo odběru biologického materiálu je sankce 25 až 50 tisíc korun a zákaz řízení na jeden až dva roky. Obžalovaný si musel být vědom, že hlášení o přestupku, které podepsal jako správné, není pravdivé, a u řidiče mohlo dojít k závažnější újmě,“ zdůvodnil soudce Vladimír Žák.