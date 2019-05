Trestanci okradli spoluvězně a vychovatel jim pomáhal, říká žalobce

Společně s trestanci je obžalovaný také vězeňský vychovatel Miroslav M. Ten jim podle spisu s podvodem pomáhal, a to za peníze.

Dlouholetému vychovateli, který je stále zaměstnancem káznice, hrozí až pět let vězení. Dvouleté tresty hrozí Renému H., který si předchozí trest už odpykal, a Janu M., kterému stávající trest skončí za 11 měsíců.



Obětí obžalovaných se stal začátkem loňského roku šedesátiletý muž s vadou zraku, který pobýval za mřížemi 20 měsíců.



„Špatně vidím na blízko i na dálku. Když jsem musel platit složenky, sám jsem si na to netroufl. Požádal jsem Jana M., který byl barákovej (pomocník vychovatelů a dozorců mezi vězněnými, - pozn. red), jestli by mi složenky pomohl vypsat. Platil jsem úřadu za pozemky, bylo to pár korun,“ popsal u soudu poškozený Josef Š.



Právě vypisování složenek využili podle státního zástupce obžalovaní, aby vysáli z účtu spoluvězně 14 tisíc korun.



„Odsouzený René H. vyhotovil na základě pokynu odsouzeného Jana M. v únoru 2018 žádost o odeslání částky 10 tisíc korun a v dubnu 2018 čtyř tisíc korun z vězeňského konta Josefa Š. V obou případech předali žádost vychovateli Miroslavu M., jako důvod platby bylo uvedeno zaplacení nájmu. Částka byla po schválení vychovatelem odeslaná matce Reného H. Vychovatel to schválil, přestože věděl, že poškozený Josef Š. žádosti a peněžní poukázky nevyplňoval,“ uvedl státní zástupce Roman Šustáček.



Obžalovaný podle spisu padělal i výpisy z účtu

Aby Josef Š. hned nepoznal, že mu někdo bez jeho vědomí vybral peníze z konta, které má zřízený každý vězeň, podle obžaloby pak René H. padělal i výpisy z účtu poškozeného. Ty pak předával vychovateli, aby je překopíroval, a až tyto kopie pak Josef Š. dostal podle státního zástupce do ruky.

„Všichni tři obžalovaní se dohodli, že za první případ dostane vychovatel šest tisíc korun, ve druhém částku dva tisíce korun,“ uvedl státní zástupce.



Zatímco René H. i Jan M. se před soudem k podvodnému vybírání peněz z účtu spoluvězně přiznali, vychovatel Miroslav M. vše odmítá.



Jan M. popsal, jak jej na chodbě před celami nejprve Josef Š, požádal, aby mu přečetl, co má na výpisu z vězeňského účtu s tím, že na to nevidí. Tak Jan M. zjistil, že na účtu spoluvězně je skoro 25 tisíc, zatímco on nemá skoro nic. To byl začátek všeho. Když jej Josef Š. několikrát požádal o vyplnění složenek, Jana M. napadlo, že by se toho dalo využít.



René H. řekl, že si nabídku Jana M. na získání peněz od zrakově hendikepovaného spoluvězně několik dnů rozmýšlel, až pak prý kývl.

„Vyplnil jsem papíry, podepsal je za Josefa Š. a dal je Janovi M. Ten šel s nimi za vychovatelem. Peníze se poslaly mojí mámě. Ta je vyzvedla, z deseti tisíc dala šest tisíc do obálky a poslala je do věznice na mé jméno. Jenže když obálka přišla do věznice, peníze v ní prý nebyly. Máma je pak posílala znovu po menších částkách. Za ty zbývající čtyři tisíce jsem nechal poslat balík s věcmi do věznice,“ řekl René H.



I Jan M. tvrdí, že všechno v obžalobě je pravda. Včetně toho, že s vyplněnou složenkou a prohlášením ke schválení, které musí vychovatel podepsat, šel za vychovatelem sám.

„Vychovatel řekl, že z toho bude prů... ale vzal to. Řekl jsem mu, že až peníze odejdou, část z nich dostane. Nechtěl nic. Já mu nabídl šest tisíc, řekl jsem mu, že se s ním o tom nebudu bavit, že mu je dám. První obálka přišla prázdná. René H. volal mámě, ta peníze posílala znovu, po menších částkách. I když vychovatel nechtěl, peníze jsem mu dával do kapsičky u košile. O vychovateli se říkalo, že když si někdo nechá poslat dva tisíce, tisíc si vezme. Já to ale nikdy neviděl,“ prohlásil Jan M.



Vychovatel ale všechna obvinění popřel. „Co je v obžalobě není pravda. O čerpání peněz z účtu jsem se dozvěděl, až když mi to řekli z Generální inspekce bezpečnostních sborů. Já jako vychovatel složenku přijmu, zkontroluju, jestli souhlasí částka ve formuláři se složenkou, dám tam doporučení a odešlu to nadřízenému. Nevím, proč vypovídají proti mně. Já nevěděl, že se podvodně převádějí peníze. Žádné peníze jsem si nevzal, žádné nedostal,“ prohlásil vychovatel.