Za pobodání manžela dostala ponižovaná žena z Plzeňska podmínku

„Tento nešťastný incident byl vyvrcholením nefungujícího manželského soužití, které nefungovalo kvůli penězům. Právě kvůli financím došlo ke sporu. Neměla ale právo takto reagovat, nelze její jednání bagatelizovat. Na druhou stranu je třeba přihlédnout k jejímu spořádanému životu,“ uvedl soudce v odůvodnění rozsudku.

Při rozhodování přihlédl také k faktu, že poté, co žena dvakrát použila dýku proti muži a on se sesul k zemi, měla možnost do něho dále bodat. Místo toho ale nůž odhodila a začala manžela ošetřovat. To podle soudu svědčí o tom, že zavraždit muže nechtěla.

Soud takto rozhodl i přesto, že uznal tvrzení obžaloby, podle nějž žena manželovi vyhrožovala slovy: Ty myslíš, že tě nezabiju?

Konflikt mezi manžely se odehrál před dvěma lety. Útoku předcházela hádka. Po ní manželka vzala starou dýku ze stěny a dvakrát s ní bodla směrem k partnerově ruce. Podle státního zástupce čepel dýky pronikla jen do hloubky několika milimetrů, do podkoží.

„Z lokalizace poranění vyplývá, že se poškozený bránil výpadům dýky aktivním pohybem ruky proti zraňujícímu předmětu, přizvednutím paže. Pokud by tak neučinil, byly by dráze pohybující se čepele dýky vystaveny především oblasti obličejové části hlavy a krku, což by vedlo k poranění velkých cév a v důsledku toho k prudké a masivní krevní ztrátě,“ uvedl státní zástupce v obžalobě.

Chtěla jsem, aby se mnou jednal jako s manželkou, řekla žena

Žena tvrdila, že byla obětí domácího násilí. Když popisovala při předchozím líčení soužití s dnes už bývalým manželem, často plakala. „Chtěla jsem mu udělat bolest, aby se mnou konečně začal jednat jako s manželkou, ne jako s onucí,“ vysvětlila.



Dodala, že jí poté, co odvedla manžela do sanitky, policisté říkali, jak to mohla všechno vydržet, že by to mohl být i druh domácího násilí.



„Já jsem v tom žila, měla jsem klapky na očích. Tvrdil mi, že jsem k ničemu, nepotřebná. Nevěřila jsem si. Bála jsem se udělat krok dopředu, odejít. Ten den jsem se nechala vyprovokovat, manžel mě chtěl psychicky dostat na dno. Bavilo ho, když jsem žebrala o jídlo,“ vysvětlila žena (viz Ženu soudí za bodnutí manžela dýkou. Říkal, že jsem nepotřebná, hájí se).

Podle jejích slov jí oči otevřeli policisté, kteří pak asistovali u jejího odstěhování od muže, s nímž se krátce po činu rozvedla.