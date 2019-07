Studenty v Plzni učí ilustrátor scénářů hollywoodských trháků

S kantořinou už se skvěle sžil. „První rok pro mě znamenal hodně příprav a taky nervů. Teď už si hodiny užívám,“ porovnal.

Kurta van der Basche setkání se studenty vždycky povzbudí. Kromě festivalů dostává pozvání také ze středních škol.

„Říkají, že dorazí třeba dvacet lidí, ale pak se jich ve třídě mačká i šedesát. Moc mě těší jejich nadšení. Když dělám na projektech za megamiliony, je to úplně jiný svět. Všichni jsou vystresovaní, fungují pod velkým tlakem. Vlastně až mezi studenty, kteří jsou plní entuziasmu, mám najednou prostor si uvědomit, že moje práce je opravdu super,“ uvedl.

Na první kurz storyboardu, který v Plzni vedl, se pečlivě připravoval a časově rozplánoval jednotlivé aktivity. Za dobu, kdy lekce vede, už ale zjistil, co studenty zaujme, co naopak bude naprostý propadák.

„Jednou jsem přichystal pexeso z kreseb a filmových záběrů. Strávil jsem nad tím asi šest hodin. Myslel jsem si, že to bude bomba, ale účastníci se strašně nudili. Ani jsme hru nedodělali, bylo to hrozné,“ přiznal.

Nakreslete výslech, zní první úkol

Na kurzu storyboardu proto Kurt van der Basch klade důraz především na požadavky, s nimiž se setkává v praxi. Podle jeho názoru je důležité kreslit rychle, jasně a čitelně.

„Nejde o to vymyslet záběry, které by ostatní nečekali. Základní je vyprávět příběh srozumitelně a být rychlý. Až potom můžete přijít s něčím neobvyklým,“ přibližuje.



Kurt van der Basch Narodil se v roce 1975 v Kanadě, kde vystudoval hru na klavír. V roce 1999 se přestěhoval do Prahy.

Následně se dostal do barrandovských ateliérů, kde začínal jako asistent, rychle se dostal k výtvarným profesím.

Jako ilustrátor nebo storyboardista se podílel na řadě filmů, seriálů, jako třeba Star Wars: Síla se probouzí, Atlas mraků, Jurský svět 2.

Jednu z lekci začal krátkým teoretickým úvodem. Vysvětlil, jaké jsou typy záběrů u filmových či televizních snímků. Pak už spěchal zadat první úkol - nakreslit výslech. Každý však scénu zobrazoval z jiného úhlu pohledu.

Rozšířit si obzory přišel na kurz Lukáš Komárek, který se věnuje ilustraci. „Je fajn využít příležitost a pochytit nové věci od zkušených. Loni jsem se o storyboardu dozvěděl. Letos už jsem neváhal a přihlásil se,“ uvedl.

Ze stejného důvodu dorazila na ArtCamp rovněž Tereza Sýkorová. „V září nastupuji na uměleckou střední školu. To, co tady pochytím, se mi určitě bude hodit. Navíc jsou to příjemně strávené prázdniny,“ domnívá se.

Stihne i čtyřicet padesát obrázků za den

V druhé části týdne vybere lektor části ze skutečných scénářů, které účastníci samostatně vizuálně ztvární. V pátek pak končí společnou vernisáží.



Až se Kurt van der Basch vrátí z Plzně do Prahy, pustí se coby storyboardista naplno do pokračování televizního seriálu Carnival Row, kde mimo jiné hraje Orlando Bloom známý třeba z filmových sérií Pán prstenů a Piráti z Karibiku. Nad prací pak stráví alespoň deset hodin denně.

„Když stihnu čtyřicet padesát obrázků, mám ze sebe dobrý pocit, že jsem opravdu makal. Pokud jsou složitější záběry, je jich třeba polovina,“ vypočítal.



Jako klíčové pro svou kariéru hodnotí storyboard, jenž kreslil pro Star Wars: Síla se probouzí. Mezi jeden z nejoblíbenějších kousků zase patří Atlas mraků.

„Nejhezčí jsou pro mě stejně menší filmy, které nemají velký rozpočet. Najmou si mě na čtyři dny a já vím, že použijí opravdu všechno, co udělám,“ uzavřel.