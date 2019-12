Za vraždu s kopáním a dupáním na obličej dostal 17 let vězení a vyhoštění

Quoc Thang Hoanga, který žil v Chebu, soud navíc vyhostil z České republiky, a to na dobu neurčitou. Cizinci hrozilo až osmnáct let vězení.

Střet mezi obžalovaným a šestašedesátiletým bezdomovcem se odehrál 10. března kolem 15. hodiny v pasáži chebského hypermarketu Albert, podle obžaloby konfliktu předcházela slovní rozepře.

„Obžalovaný nejméně jedenkrát udeřil poškozeného pěstí do hlavy. Poté, co poškozený upadl na zem, jej nejméně třikrát kopl do hlavy a několikrát dupnul na obličej. Takto pokračoval v útoku, přestože se poškozený vůbec nebránil a pouze bezvládně ležel na zádech. Útočníka pak násilím odtáhl pracovník ostrahy objektu,“ stojí ve spisu.

Obžalovaný odmítl před soudem vypovídat. Policistům ale řekl, že se v České republice zdržuje přes deset let. Od doby, co ztratil cestovní pas, žil na ulici.

Tvrdil, že je nevinný. „Byl to klasický konflikt,“ vyjádřil se k obžalobě. „S bezdomovcem jsem měl již dříve několik konfliktů a v březnu to vyvrcholilo. Několikrát jsme se venku potkali a naráželi jsme do sebe. Desátého března mě napadl, bylo to vzájemné, nadávali jsme si a pak došlo k fyzické potyčce. Zpočátku jsme do sebe jen strkali, pak mě udeřil pod oko. Ránu jsem mu vrátil. Zakopl o schod nebo o něco vyvýšeného a spadl na zem. Pak jsem ho ještě několikrát kopl,“ přiznal obžalovaný.

Bezdomovec utrpěl mnohočetné zlomeniny obličejového skeletu, rozlámání klenby lebeční, zlomeninu spodiny lebeční, pohmoždění mozku, otok mozku a další zranění. I přes lékařskou péči v plzeňské fakultní nemocnici pátý den po útoku zemřel.



Bezprostřední příčinou jeho smrti bylo pohmoždění a otok mozku.