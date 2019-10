Co s Peklem? Na opravu kulturního domu Plzeň nemá peníze, kraj ho nechce

„Město na to nemá peníze,“ prohlásil radní pro ekonomiku David Šlouf. Možnost úvěru v tomto případě nepovažuje za vhodnou.

Zástupci města proto hledají jiný způsob, jak problém s Peklem vyřešit. První z možností je nabídnout objekt Plzeňskému kraji. Ta však nevypadá příliš nadějně. Poslední variantou je prodej objektu.

Představitelé Plzně současně jednají se společností Ameside o její nabídce postavit víceúčelový kulturní sál v území mezi Americkou třídou a Denisovým nábřežím. Nový prostor by mohl kompenzovat nepoužitelný velký sál Pekla.

Ten by měl kapacitu zhruba 900 lidí a velikostí by přibližně odpovídal velkému sálu v plzeňském Parkhotelu.

Zhruba tak vypadá výsledek dosavadního jednání pracovní skupiny zastupitelů, kteří se problémem Pekla zabývají. Informoval o tom radní Plzně David Šlouf. Řekl, že pokud kraj nebude mít zájem, bude se město zajímat, zda by bylo možné z Pekla sejmout památkovou ochranu.

„A zároveň budeme zjišťovat, zda bude možné po roce 2021 získat na rekonstrukci Pekla dotaci,“ prohlásil Šlouf. Pokud nebude jiná možnost, město by v krajním případě za jasně stanovených podmínek mohlo objekt nabídnout k prodeji.

Pavel Bosák tvrdí, že na dalším postupu v případě Pekla se opozice shodla s koalicí. „Prošli jsme si budovu metr po metru. Rekonstrukce by byla velká díra na peníze,“ konstatoval.

Obává se, že by náklady mohly vyšplhat až k miliardě. „A nevíme o dotačním titulu, který by to pomohl financovat. Takže bychom Peklo nejprve rádi nabídli kraji,“ vysvětlil.

Na hejtmanství ovšem nad takovou nabídkou nejásají. Ekonomická náměstkyně hejtmana Marcela Krejsová zdůrazňuje, že kraj má dost vlastních objektů, do kterých potřebuje investovat. Domnívá se, že kraj nebude o převzetí Pekla vůbec uvažovat. „Nevím, k čemu bychom takový objekt využili,“ prohlásila.

Rozhodnutí padne na začátku příštího roku

Radní Šlouf se domnívá, že rozhodnutí o tom, jakým směrem se ubírat při řešení budoucnosti Pekla, padne začátkem příštího roku.

Kulturní dům nechala plzeňská radnice uzavřít loni v srpnu. Krátce potom začaly práce na částečné rekonstrukci objektu. Když se stavbaři pustili do práce, ukázalo se, že strop nad velkým sálem je v havarijním stavu.

Statik po prozkoumání krovů napadených dřevokaznými houbami a po prověření stavu zdiva nad velkým sálem rozhodl o uzavření budovy.

