Hejtman Josef Bernard už nechce jít do příštích krajských voleb za ČSSD

„Mé rozhodnutí je definitivní a neměnné,“ prohlásil Bernard.

Pro některé členy ČSSD je bývalý generální ředitel Škody Transportation zřejmě příliš liberální, prozápadní a málo levicový. Navíc má výhrady k politice ČSSD a dožadoval se její reformy.

Hejtman Bernard vede kraj od roku 2016, kdy po volbách vznikla koalice ČSSD, ODS, Starostů a Patriotů a Koalice pro Plzeňský kraj.

„Oznámil nám, že nechce kandidovat,“ potvrdil předseda plzeňské ČSSD Michal Chalupný po vystoupení Bernarda na schůzi jeho domovské organizace ČSSD Plzeň-Doubravka. A jaké bylo vysvětlení? „Víceméně, že nechce tříštit stranu,“ řekl. Hejtmanův krok nechce dál komentovat.

Spekuluje se o tom, že bude kandidovat za jiné uskupení

O tom, že Bernard už nepůjde za ČSSD znovu do krajských voleb, se mezi regionálními politiky mluví od léta. Zároveň se spekuluje o tom, že bude kandidovat za jiné uskupení.

Krajský šéf STAN a náměstek hejtmana Pavel Čížek řekl, že Bernardovi nabídl možnost kandidovat s jeho hnutím. „Jako Starostové bychom s ním rádi spolupracovali. Máme zájem o osobnosti takového typu. Ale je to na panu hejtmanovi, jak se rozhodne, jestli chce v politice pokračovat,“ uvedl.

Bernard tvrdí, že podobných návrhů dostal víc. „Kontaktovaly mě nějaké politické subjekty. Byly tři. Ale jednání jsem odmítl, myslím, že je předčasné o něčem takovém jednat. Vylučuju, že bych byl s někým definitivně dohodnutý,“ prohlásil.

Na otázku, zda tedy chce jít do dalších krajských voleb, reagoval slovy: „Nekomentuju to, nezvažoval jsem to.“ Pokud by ovšem Bernard nyní oznámil úmysl jít do voleb mimo ČSSD, pak by to mohl být impuls k personálním změnám ve vedení kraje. A také by se mohla otevřít cesta ke změně složení koalice na hejtmanství.

Kromě kritiků má Bernard i dost zastánců

Josef Bernard má v ČSSD kromě kritiků i dost zastánců. Například krajská radní Milena Stárková tvrdí, že si Bernard ve funkci vede dobře. Ovšem připustila, že delší dobu se ve straně ozývají Bernardovi kritici. Sama si myslí, že by pro ČSSD bylo dobré, aby za ni znovu kandidoval.

„Jsem o tom stoprocentně přesvědčená. Dokonce se domnívám, že když tomu tak nebude, nemusí se ani dostat do krajského zastupitelstva,“ sdělila.

Krajský šéf ODS, poslanec a primátor Plzně Martin Baxa dění kolem Bernarda označil za vnitřní záležitost ČSSD. „Je věcí sociální demokracie, jak se vypořádá s rozhodnutím hejtmana,“ konstatoval.

Baxa se odmítl vyjádřit k tomu, zda očekává kandidaturu Bernarda za jinou volební stranu. Tvrdí, že se ODS zaměřuje na vlastní předvolební přípravu. Upozornil, že na post volební jedničky občanských demokratů pro krajské volby byla navržená poslankyně Ilona Mauritzová. „Předpokládám, že při městském sněmu ODS získá podporu,“ doplnil.

Krajský zastupitel ANO Pavel Strolený potvrdil, že signály o tom, že se hejtman rozejde s ČSSD, se objevily už před dvěma měsíci. „Víceméně se teď čeká, jestli bude pan hejtman kandidovat za nějakou jinou stranu,“ řekl Strolený.

ANO krajské volby vyhrálo, ale zůstalo v opozici. Nesoulad Bernarda a sociální demokracie by teoreticky mohlo využít například k jednání o vstupu do koalice. Pavel Strolený nicméně nepředpokládá, že Bernardovo rozhodnutí přinese bezprostřední otevření debaty o změnách ve vedení hejtmanství.

„To, že hejtman prohlásil, že nebude kandidovat za sociální demokracii v roce 2020, ještě nemusí znamenat, že ve straně nebude pokračovat,“ konstatoval.