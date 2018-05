Občanská iniciativa chce zabránit fúzi plzeňské teplárny s Křetínským

„Teplo je strategická komodita, kterou by po vzoru zemí západní Evropy měl vlastnit stát, popřípadě obce. Je tedy v zájmu města zachovat současný stav, kdy je teplárna v jeho 100% vlastnictví,“ uvedli v prohlášení zástupci iniciativy Josef Rajtmajer a Pavel Růžička.

Doporučují lidem protestovat proti fúzi emaily poslanými zastupitelům, kteří s plánem na fúzi souhlasili. O spojení obou společností bude zastupitelstvo města rozhodovat ve čtvrtek.

Plzeňská teplárenská dnes zásobuje teplem většinu města, Plzeňská energetika vytápí čtvrť Skvrňany a část Borských polí.

Plánovaná transakce zahrnuje i novou spalovnu v Chotíkově, která má být součástí nového podniku. Naopak Čistá Plzeň, která spalovnu zásobuje odpadem a dnes patří pod teplárnu, zůstane městu.

S přípravou fúze souhlasilo 30 ze 47 členů samosprávy města. Proti byli komunisté, členové KDU-ČSL, část sociálních demokratů a Občanů patriotů.

Společný podnik má fungovat od začátku příštího roku a vznikl by tak, že by Plzeňská teplárenská spolkla Plzeňskou energetiku. Ve společnosti by pak městu patřilo 65% a 35% by připadlo EPH.

V sedmičlenném představenstvu mají mít čtyři místa manažeři EPH. Zástupcům města má zůstat klíčový vliv na cenu tepla. Při rozhodování valné hromady akcionářů o podstatných záležitostech má být nutná tříčtvrtinová většina.

Společný podnik bude lépe reagovat na vývoj trhu

Zastánci spojení tvrdí, že fúzí vznikne silnější společnost, která bude těžit z lepšího postavení na energetickém trhu, víc vydělávat a dokáže lépe zvládnout potřebnou rekonstrukci zastaralých uhelných kotlů teplárny. Tato modernizace má stát zhruba miliardu.

Společný podnik má být také schopný lépe reagovat na vývoj na energetickém trhu, který se poměrně rychle mění. Ve spojení s EPH vidí zastánci fúze i výhodu v možnosti obchodovat za lepší ceny, které dojednávají představitelé holdingu díky jeho velikosti.

Odpůrci fúze naopak zdůrazňují, že pro město je klíčové udržet si teplárnu v majetku města zejména kvůli cenám tepla pro občany. Tvrdí, že teplárna je dobře prosperující podnik, který modernizaci může bez větších problémů zvládnout vlastními silami.

Navíc upozorňují, že ve společném podniku už nebude mít město na prosazování svých zájmů tak velký vliv jako dosud. Obávají se, že zájmy představitelů EPH a města se mohou rozcházet.

Zástupci iniciativy Teplárna Plzni tvrdí, že informovanost občanů o transakci s Plzeňskou teplárenskou je minimální. Teplárna Plzni požaduje, aby strany, které fúzi podporují, kandidovaly s tímto programem v podzimních komunálních volbách, uvedli zástupci iniciativy. Domnívají se, že by tak o strategicky významném kroku rozhodli voliči.

Primátor Martin Zrzavecký z ČSSD upozorňuje, že nyní se nejedená o prodej části teplárny, což je výraz, který zástupci iniciativy leckdy používají.

Zájmy města jsou ve smlouvě dobře ošetřeny, tvrdí primátor

„Tohle prodej není. Je to spojení dvou společností, ze kterých se stane jedna velká,“ říká. Primátor tvrdí, že v připravované akcionářské smlouvě jsou zájmy města ošetřeny dobře.

„Děláme pro to všechno. Najali jsme si další právní kancelář, která smlouvu posuzuje čistě ze strany města. Jsem přesvědčený, že jsme udělali maximum, aby pozice města byla co nejlepší,“ uvedl. K obavám ze zvyšování ceny tepla nevidí důvod.

Je dohodnuto, že tři roky zůstane na nynější úrovni a pak by o ní rozhodovala valná hromada. „Jsem si jistý, že k dramatickému navýšení nemůže dojít,“ konstatoval.

Náměstek primátora Pavel Šindelář z ODS řekl, že odborné analýzy dokládají, že spojení firem bude výhodné pro obě strany. „Dává to víc možností reagovat na vývoj na energetickém trhu a být flexibilnější,“ konstatoval.

Skutečnost, že valná hromada má o důležitých věcech rozhodovat tříčtvrtinovou většinou, nepovažuje za problém. „V tomto případě ani jeden nemůže přehlasovat druhého,“ sdělil Šindelář.