Jubilejní 20. ročník se bude konat v okolí Boleveckých rybníků, Chrástu a rozhledny Chlum.

Cíl pochodu se po delší pauze opět vrací do restaurace „U Soptíka“ v Bukovci.

Pochod je zařazen do projektu „100 let republiky, 130 let v pohybu“

Přijďte se projít a udělat něco pro své zdraví.

Program:

Start: 7.30 – 10.00 hodin konečná tramvaje č. 1 Plzeň – Bolevec

Trasy: pěší 10, 18, 24 a 31 km, trasy určeny i pro cykloturisty

Cíl: od 10.00 do 17.00 hodin v hostinci „U Soptíka“ v Plzni – Bukovci