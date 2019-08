Z plzeňské zoo utekla panda červená, zřejmě se ukrývá na stromě

Kdy přesně samec pandy červené z venkovního výběhu utekl, není jasné.

„Zkrátka ráno už tam nebyl. Nemůžeme ani říct, jak utekl. Zda seskočil ze stromu, nebo se odrazil ze země a přeskočil plot,“ řekl mluvčí Zoologické a botanické zahrady města Plzně Martin Vobruba.

Podle něj se zvíře pravděpodobně ukrývá na stromě. Není ale vyloučeno, že neopustilo areál zahrady a schovává se někde v okolí.

„Pokud by někdo pandu uviděl, rozhodně by se neměl pokoušet ji chytit nebo na ni sahat. Je to sice roztomilý plyšák, ale člověka může pokousat,“ upozornil mluvčí.

Informace o pohybu zatoulaného zvířete lze sdělit na čísle 378 038 325.