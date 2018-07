Udělala to z hlouposti, řekl soud a snížil ženě trest za vraždu miminka

„Deliktu se dopustila víceméně z hlouposti. Rozhodně se nejedná o profesionální kriminálnici, která by se na to předem připravovala,“ konstatoval podle ČTK předseda odvolacího senátu vrchního soudu Jiří Lněnička.

Zdůraznil, že žena je nezralá a nemá dostatek rozvahy, takže situaci, do které se dostala, vyřešila naprosto jinak, než měla.

Ženě hrozilo patnáct až dvacet let vězení. „Trest při horní hranici sazby je v jejím případě nepřiměřeně přísný,“ zdůvodnil soud, proč se rozhodl trest zmírnit. Zároveň ale připustil, že způsob spáchání tohoto činu - tedy využití několika různých vražedných mechanismů - se vymyká obdobným případům vražd novorozenců, kdy matky svým dětem zpravidla buď neposkytnou pomoc, nebo je udusí či uškrtí.

Dvaadvacetiletá Kateřina M. se k činu přiznala. Po porodu v koupelně bytu s dítětem udeřila o sprchový kout, bodla ho nožem a praštila paličkou na maso. Když ji překvapili známí a v bytě viděli krev, tvrdila jim, že jí praskla cysta.

Přivolaní záchranáři ale poznali, že porodila. Žena jim před odvozem do nemocnice tvrdila, že dítě odvezla asistentka. Ve skutečnosti jej smrtelně zraněné hodila do koše mezi špinavé prádlo. Tam dítě při prohlídce bytu našli přivolaní policisté.

Podle státní zástupkyně se obžalovaná na příchod dítěte vůbec nepřipravovala, těhotenství před okolím tajila. „Hledala si informace o anonymním porodu. Přesto situaci řešila nejhorším způsobem. Nevěřím verzi, že by jednala v takzvaném rozrušení z porodu. Na druhou stranu ale nelze prokázat, že by usmrcení dítěte předem plánovala,“ uvedla v dubnu v závěrečné řeči státní zástupkyně, která pro ženu navrhovala patnáct let vězení.

Obhájce naopak žádal překvalifikování případu. Navrhoval, aby se věc posuzovala jako zabití dítěte matkou v silném rozrušení. Sazba v tomto případě by byla od tří do osmi let vězení. Soud ale jeho požadavek zamítl.

Za rány paličkou soud matce vyměřil 19 let vězení. (26. dubna 2018)

Dvaadvacetiletá Kateřina M. podle spisu úzkostlivě tajila před stejně starým partnerem Pavlem, že je těhotná. Bála se, že kdyby zjistil pravdu, vyhodil by ji z bytu a rozešel by se s ní.

Své rostoucí břicho zdůvodňovala tím, že měla zánět a kámen v ledvinách. Partner ji několikrát vezl i k lékaři, ale žena k němu nedošla. Zfalšovala lékařskou zprávu a tu pak doma ukázala.

Ženě hrozí za vraždu miminka až doživotí (16. 4. 2017)

Psychiatr a psycholožka se shodli na tom, že žena trpí duševní poruchou. „Jedná se o závislou poruchu osobnosti, která se mimo jiné projevuje podřizováním se jiným osobám nebo vystupňovanými obavami, že bude opuštěná,“ uvedl psychiatr Václav Fait.

Podle psycholožky Karolíny Malé se osoba s touto poruchou vzdává samostatných rozhodnutí. Když má o čemkoli rozhodnout, má pocity, že k tomu není kompetentní. Podléhá lidem, na nichž je závislá. Kvůli tomu je schopná lhát i podvádět.

Novorozenou holčičku našli policisté v prádelním koši (13. 8. 2017)