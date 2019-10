Plzeň chce vybudovat nový plavecký areál za čtvrt miliardy, hledá místo

O novém areálu jednali představitelé města s lidmi z vedení SK Radbuza, který působí v bazénu v Kozinově ulici u Chodského náměstí. Právě tento objekt má nový areál nahradit.

Město tak chce pomoci vyřešit problém s potřebnou obnovou zastaralého zařízení bazénu. Vše by se mělo navíc odehrát tak, aby nebyl přerušený provoz plaveckého klubu ani výuka plavání, kterou v bazénu v Kozinově ulici využívají školy.



Stavem zařízení se radní zabývali, protože klub požádal o 300 tisíc korun na opravu havarijního stavu malého bazénu. Vzhledem k tomu, že podobné žádosti podával opakovaně, vznikl záměr vyřešit problém komplexně.



„Náklady na celkovou rekonstrukci bazénu byly odhadnuté na zhruba 150 milionů,“ prohlásil radní pro ekonomiku David Šlouf. Upozornil, že i po rekonstrukci by provoz zařízení komplikoval nedostatek parkovacích míst v okolí.

„Naproti tomu náklady na vybudování nové haly s bazénem a zázemím jsou odhadnuté na 250 milionů korun. To považujeme za efektivnější řešení,“ řekl Šlouf. Tvrdí přitom, že zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města už hledají nejvhodnější místo pro nové sportoviště pro plavce.



Prezident SK Radbuza Luboš Ibrmajer považuje záměr vybudovat novou halu s bazénem za dobré řešení. „Domluvili jsme se na tom. Dohoda byla o tom, že v novém objektu bude znovu pětadvacet metrů dlouhý bazén se šesti drahami, s malým bazénem, se saunou a klubovnou a dalším zázemím. Měla by to být moderní budova, která bude vyhovovat současným nárokům na taková sportovní zařízení,“ sdělil Luboš Ibrmajer.



Lopatárna moc šancí nemá, má problém s pozemky

Náměstek primátora pro oblast sportu Roman Zarzycký (ANO) uvedl, že záměr města bude postavený tak, aby nijak neohrozil výchovu mladých sportovců a výuku plavání u školáků.

„Výstavbu nového areálu s bazénem považuji za ekonomicky celkově výhodnější. Jednalo by se o městský objekt, který bychom pronajali do užívání SK Radbuza,“ konstatoval.



Starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka (ANO) si přeje, aby nový areál s bazénem zůstal na území městské části. „Budeme se maximálně snažit, aby byl vybudovaný někde na Borech,“ prohlásil. Starosta nicméně připustil, že najít vhodnou volnou lokalitu nemusí být jednoduché. „Takových míst moc není. Dovedu si ho představit někde v oblasti areálu Západočeské univerzity.“

V souvislosti se stavbou nového bazénu se na radnici probírala i možnost využít oblast sportoviště na Lopatárně na pravém břehu Úslavy v Plzni-Doubravce. „Je to jedna z variant, ale není tam dořešené, zda by se městu podařilo získat potřebné pozemky,“ tvrdí náměstek primátora Pavel Šindelář (ODS).



SK Radbuza sdružuje 400 sportovců

Radní Šlouf se domnívá, že do konce letošního roku bude vybrané místo a za půl roku bude připravená první studie. „Vypracování dokumentace pro stavební povolení by pak mohlo trvat rok a půl. Takže myslím, že areál by mohl být dokončený za čtyři nebo pravděpodobněji za pět let. Pokud ovšem všechno dobře půjde a nikde se nezadrhneme,“ řekl.



SK Radbuza v současnosti sdružuje zhruba 400 sportovců a dvě desítky trenérů. Po vybudování nového areálu by SK Radbuza objekt s bazénem v Kozinově ulici předal městu. To by hledalo způsob, jak jej využít.