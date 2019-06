Konec botičkování, Plzeň vyzkouší nový systém kontroly parkování

Radní Plzně schválili, že odstartuje pilotní projekt elektronické kontroly placení parkovného. Cílem je zvýšit počet parkujících, kteří respektují pravidla. Zástupci města při tom chtějí zjednodušit prověřování, zda řidiči dodržují pravidla a uvolnit z kontrol strážníky, kteří u případných postihů dnes asistují.

Zkušenosti z jiných měst jsou prý velmi dobré. Úprava systému kontrol placeného parkovného má být také předehrou k tomu, aby se placené zóny rozšířily dál od centra.

Náměstek primátora Plzně Michal Vozobule řekl, že v první etapě by se novinka týkala zhruba 330 parkovacích míst. Upraveno má být dvacet parkovacích automatů, což bude stát zhruba 300 tisíc korun.

„Do parkovacích automatů v centru se nainstalují klávesnice a řidič při placení bude muset zadat registrační značku svého auta. Na základě toho bude posléze provedena kontrola. Ta by zatím probíhala ručně s pomocí mobilního telefonu nebo tabletu, které načtou registrační značku,“ vysvětlil Vozobule.

Nový systém by v případě, že by parkující neměl zaplaceno, předával informaci o prohřešku dál k vyřízení na úřadech. Ty by pak majitele auta vyzvaly k zaplacení a případně zahájily správní řízení.

Zástupci města se seznámili se zkušenostmi, jaké mají se systémem v Českých Budějovicích. I na základě toho tvrdí, že je efektivní. „Respektovanost systému je tam veliká,“ konstatoval Vozobule.

Výhodou nového řešení by bylo, že k němu nebudou zapotřebí městští policisté, kteří jezdí s dopravní skupinou. „Ta má nyní 34 strážníků. Pokud bude nový systém dobře fungovat, pak jich budeme moci většinu použít pro jiné úkoly,“ sdělil radní pro bezpečnost Martin Zrzavecký.

Pokud se nový systém v centru osvědčí, bude jej město postupně rozšiřovat i na další zóny placeného stání.

Časem by Plzeň také chtěla nabídnout lidem možnost platby prostřednictvím aplikace v telefonu bez použití parkovacího automatu. To by mělo výhodu v tom, že člověk, který se zdrží a překročí zaplacené parkovné, nebude muset dobíhat k automatu, ale jen prostřednictvím telefonu parkovné prodlouží.

Systém s botičkováním je za hranicí svých možností

Dopravní specialista Správy veřejného statku města Plzně Ondřej Vohradský ohlášenou změnu systému kontroly placení parkového označil za zásadní podmínku pro další rozšíření placených zón v Plzni.

„Protože současný systém s botičkováním a ježděním s městskou policií je už na hranici svých možností,“ prohlásil. Po vyzkoušení by už nově zaváděné zóny placeného parkování fungovaly v novém režimu. Testování elektronické kontroly placení parkového se může rozjet ještě před koncem letošního roku.

Ještě v létě by měli zástupci města projednat harmonogram rozšíření zóny placeného parkování. Hlavní směr jejich rozvoje bude v oblasti městské části Plzeň-Slovany. Tam už představitelé městského obvodu souhlasili se záměrem, že placené parkování bude až po Slovanskou alej. Nyní se jedná o rozšíření placených zón na území městského obvodu Plzeň 3.