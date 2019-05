Plzeň předloží návrh na radikální změnu oblasti kolem Rondelu na Roudné

Nápad, který se zrodil už loni, dostal v posledních týdnech konkrétnější podobu. Představa se od současného stavu nejvíc liší tím, že už nepočítá s existencí mimoúrovňové křižovatky. Všechny dopravní cesty se mají dostat do jedné roviny. To znamená, že by zmizel zářez, kterým pod dnešním kruhovým objezdem jezdí tramvaje i auta.

V místě poblíž obchodního centra má vzniknout tramvajová zastávka, ale také menší náměstí a podél silnice aleje. Výhledově se počítá s tím, že podél spodní části Karlovarské třídy budou stát bloky domů.

Impulsem, který pomohl plánu na přeměnu oblasti na svět, byl neutěšený stav mostů, pod nimiž auta i tramvaje projíždí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) potřebuje otázku jejich budoucnosti vyřešit. Někteří zástupci města vyrukovali s nápadem, že když zmizí mimoúrovňové křížení, nebudou mosty zapotřebí.

Objevila se tak příležitost spojit investici státu (ŘSD) s investicí města do celkové rehabilitace území. Náklady na akci jsou nyní odhadované na zhruba půl miliardy korun.

Z dohody zástupců města a ŘSD vznikla v posledních týdnech představa, jak by území mohla v budoucnu vypadat. Plán pošlou radní ke schválení na červnové jednání zastupitelů. Se zahájením faktické přeměny oblasti se počítá až v době, kdy budou dokončené západní i část východní trasy silničního okruhu města, což by mohlo být zhruba za čtyři roky.

Jak bude v budoucnu vypadat oblast kolem kruhového objezdu Rondel na Roudné?

„Pro město se naskytla jedinečná šance fakticky propojit centrum města se Severním Předměstím. Oblasti (směr Lochotín) jsou v současné podobě odděleny právě Rondelem. Hledala se tedy podoba území, která bude nejvhodnější,“ vysvětluje technický náměstek primátora Pavel Šindelář.

Michal Vozobule, náměstek primátora pro dopravu, upozornil, že úprava oblasti Rondelu je potřebná i kvůli předpokládané další zástavbě v lokalitě.

„Je nutné zajistit lepší dopravní obslužnost nové městské čtvrti, která zde v souladu s územním plánem města začíná vznikat,“ sdělil. Připomenul, že nyní je v oblasti víc než kilometr dlouhý úsek tramvajové trati bez zastávky, kterou je potřeba doplnit jak pro stávající obyvatele oblasti, tak pro návštěvníky obchodního centra.

Zástupci města i ŘSD se shodli, že nejvhodnější řešení je, aby místem Rondelu procházela úrovňová komunikace se třemi dopravními pruhy v obou směrech. Některé pruhy budou vyhrazeny pouze pro vozy veřejné dopravy. Tramvajová trať je navržená do středu komunikace, od které je oddělena travnatým pásem se stromy.

Nová obytná čtvrť by mohla mít náměstí s pobytovým prostorem

Počítá se s tím, že v oblasti budou tři světelné křižovatky. Podél silnice mají vést cyklostezky a chodníky od vozovky i mezi sebou oddělené alejemi stromů.

„Nové řešení nabízí také možnost vytvořit pro vznikající obytnou čtvrť nové náměstí s kvalitně upraveným pobytovým prostorem. Náměstí využijeme pro zeleň, která prostor zpříjemní a zlepší jeho klimatické podmínky. Ve veřejných prostranstvích navrhneme opatření pro smysluplné hospodaření s dešťovou vodou,“ doplnil architekt Jaroslav Holler z Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně.

Zdeněk Kuťák z plzeňské pobočky ŘSD upozorňuje, že začít s přestavbou Rondelu bude možné nejdříve v roce 2023. „Po dokončení západní a severovýchodní části městského okruhu, který této lokalitě výrazně dopravně odlehčí,“ konstatoval.

K navrženému budoucímu dopravnímu řešení byla provedena simulace zatížení silničního provozu. Ta počítala s poklesem dopravy po zprovoznění dvou částí městského okruhu i s přirozeným nárůstem automobilové dopravy v nejbližších letech. Simulace potvrdila, že navržené řešení má dostatečnou kapacitu pro auta i provoz veřejné dopravy.

Návrh na řešení okolí Rondelu projednají zastupitelé 17. června. Na 26. června od 17 hodin je naplánovaná prezentace plánu pro veřejnost ve sněmovním sále plzeňské radnice.