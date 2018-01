A jsme opět ve hře, tvrdí odpůrci stavby průmyslových hal v Liticích

Podle stanoviska krajského úřadu by možný vliv stavby neměl být posuzovaný v důkladnějším procesu (velká EIA). Odpůrci s tím nesouhlasí. Počítají s odvoláním k ministerstvu životního prostředí a později případně i s žalobou.

Krajský úřad si své zhodnocení projektu musel zopakovat, protože jej loni odmítlo ministerstvo životního prostředí. To žádalo lepší odůvodnění závěru, že by stavba neměla mít podstatný vliv na životní prostředí v okolí. Nedalo se očekávat, že by úřad původní stanovisko změnil.

Nyní jej po úpravě odůvodnění zopakoval. Nicméně situace se změnila. Opakování procedury umožňuje kritikům vstoupit do hry a uplatňovat své argumenty. Před a po prvním rozhodnutí úřadu se to nestalo mimo jiné proto, že veřejnost o projektu v podstatě nevěděla.

Ve sporu jde o plán společnosti Accolade vybudovat u dálničního přivaděče na okraji Litic na zhruba 13 hektarech areál s halami vysokými až 14 metrů. Když místní obyvatelé loni zjistili, že se jedná o veliké objekty, začali se bouřit.

Obávají se, že areál zničí venkovský ráz jejich čtvrti, ohrozí životní prostředí a přitáhne stovky agenturních zaměstnanců. Zástupci magistrátu tvrdí, že plán je v souladu s územní plánem, což kritici odmítají.

„Průmyslový park Litice nemá významný vliv na životní prostředí a veřejné zdraví a nebude posuzován podle zákona,“ stojí opět v rozhodnutí odboru životního prostředí krajského úřadu.

Proti verdiktu se lze odvolat, což by mělo odkladný účinek. „K odvolání určitě dojde. Je zřejmé, že se ozve dotčená veřejnost,“ prohlásil místostarosta Plzně-Litic Michal Hausner.

Zastupitelstvo městské části už také přijalo usnesení, že s projektem nesouhlasí. Místostarosta řekl, že jedním z argumentů proti vybudování průmyslového areálu jsou obavy z poklesu hladiny spodní vody a Litice na tom nejsou dobře se zásobováním pitnou vodou. „Ale ta stavba by neměla vliv jenom na vodu,“ upozornil místostarosta.

Do kauzy zřejmě vstoupí spolek Jsme doma v Liticích. Zastupitel Pavel Bosák tvrdí, že s rozhodnutím krajského úřadu přišla chvíle, kdy veřejnost může vyrukovat se svými výhradami. „A tím začíná to, o co jsme dlouho bojovali. Chtěli jsme, abychom byli zpátky připuštěni do ringu, což se stalo. Lze podat odvolání a uplatnit námitky, které máme. Dodatečně pak můžeme podat i správní žalobu. Pro nás startuje docela dlouhý proces,“ prohlásil Bosák.

Ten se domnívá, že se kritici projektu dostali do lepší situace, než když loni zjistili, jak má plán na Průmyslový park Litice vypadat. „Teď teprve můžeme upozorňovat na všechna rizika nebo nedostatky. A ty argumenty bude posuzovat ministerstvo životního prostředí, což je také dost podstatné,“ konstatoval.

Pavel Bosák tvrdí, že odpůrci projektu by rádi dosáhli toho, aby se konalo důkladnější posouzení vlivů na životní prostředí, takzvaná velká EIA.

„Věříme, že dokážeme, že záměr může mít podstatný vliv na životní prostředí,“ sdělil. Upozornil, že kromě problému s nedostatkem vody například hrozí, že by se v Liticích mohly kumulovat negativní důsledky provozu průmyslového parku s důsledky provozu nedalekého kamenolomu.

Zástupci Developerské firmy Accolade dosud tvrdili, že není určeno, jak by plánované haly měly být využity.

Lidé z Litic protestovali proti stavbě průmyslových hal (15. března 2017)