Konec pokut pro školáky bez jízdenky v Plzni, od září budou jezdit zdarma

Od 1. září 2018 budou děti mezi šesti a 15 roky revizorovi při kontrole předkládat v plzeňské městské hromadné kartě Plzeňskou kartu, na které budou mít nahraný tarif pro jízdu zdarma.

„Plzeňským městským dopravním podnikům tak odpadne řada problémů, které byly spojeny s řešením jízd na černo v případě nezletilých cestujících,“ uvedl k rozhodnutí Rady města Plzně náměstek primátora pro dopravu Petr Náhlík.

Pokud nebudou mít děti nárok aktivovaný na Plzeňské kartě, budou jako dosud platit poloviční jízdné. Podle náměstka jsou dva měsíce prázdnin dostatečně dlouhou dobou pro zajištění aktivace nároku na Plzeňské kartě.

Mluvčí dopravního podniku René Vávro uvedl, že děti nebo jejich rodiče budou muset jít s kartou na přepážky dopravního podniku, kde bude nárok pro bezplatnou přepravu zaznamenán na kartu.

Dětem, které 1. září nastupují do prvních tříd plzeňských základních škol, vydávají Plzeňské městské dopravní podniky Plzeňskou kartu zdarma, pokud o ni rodiče prvňáčka požádají.

„V případě vydání karty po 1. červenci 2018 na ni již bude aktivován nárok na bezplatnou jízdu. Pokud si svoji kartu vyzvedli před tímto datem, musí navštívit přepážku PMDP a nárok si aktivovat,“ uvedl Radomír Kozler, ředitel úseku Plzeňská karta.

Levněji budou jezdit i dospělí na mateřské nebo rodičovské

Jaroslav Vosátko ze Správy veřejného statku města Plzně doplnil, že slevy jsou vázané na Plzeňskou kartu i kvůli evidenci. „Musíme být schopni říci, kolik osob výhody poskytované městem využívá, a tak mimo jiné i vyčíslit, kolik by mohly teoreticky činit tržby dopravního podniku v případě, že by všechny přepravované osoby hradily plnocenné jízdné. Získané informace mají dopad na financování městské hromadné dopravy z městského rozpočtu v dalších letech,“ vysvětlil Jaroslav Vosátko.

Město Plzeň objednává veřejnou dopravu u Plzeňských městských dopravních podniků a hradí jim ročně takzvanou prokazatelnou ztrátu za provoz ve výši více než 800 milionů korun. V roce 2017 město Plzeň uhradilo ztrátu 824 milionů korun, odhad úhrady pro rok 2018 je ve výši 888 milionů korun. Je v něm již zahrnut i nárůst mezd řidičů,“ uvedla mluvčí magistrátu Marie Fialová.

„Rada města začala cenu předplatného jízdného pro děti ve věku 6 až 15 let snižovat již od roku 2016. Do roku 2015 měly děti slevu v MHD ve výši 50 procent, od 1. ledna 2016 poskytla rada města slevu pro děti ve výši 62,5 procent z plnocenné předplatné jízdenky, od 1. ledna 2018 pak slevu ve výši 75 procent. Od 1. září 2018 bude sleva stoprocentní,“ uvedl náměstek primátora Náhlík.

Radní zároveň od 1. září zjednoduší cestování městskou dopravou i lidem na mateřské či rodičovské dovolené. Doposud mohli jezdit za poloviční jízdné jen jako doprovod dítěte do šesti let, a museli si kupovat jednotlivé jízdenky. Od září si budou moci koupit zlevněné předplatné jízdné, které bude nahráno na Plzeňskou kartu. „Bude to pro ně pohodlnější, než si koupit jízdenku, označit si ji s kočárkem v ruce nebo s dítětem v náručí. Navíc budou moci jezdit za poloviční jízdné po celou dobu mateřské či rodičovské dovolené, i když pojedou městskou dopravou bez dítěte,“ uzavřel Petr Náhlík.

Zdarma v Plzni jezdí senioři nad 70 let, kteří mají na Plzeňské kartě aktivovaný seniorský tarif. Ti za zřízení nebo výměnu Plzeňské karty po skončení její platnosti platí 170 korun.